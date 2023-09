FFG: Neue Bereichsleitung Europäische und Internationale Programme

Margit Noll übernimmt ab 1. Oktober 2023 die Bereichsleitung für den Bereich Europäische und Internationale Programme in der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG

Wien (OTS) - Als interne Bewerberin folgt damit eine exzellente Expertin der EU-Förderlandschaft und engagierte Kollegin und Teamleiterin Andrea Höglinger nach, die als Vizerektorin an die TU Graz wechselt. In der Funktion als Teamleiterin war Margit Noll bisher u.a. für das Management der beiden EU-Partnerschaften, Driving Urban Transition und Clean Energy Transition, im Auftrag des Klimaschutzministeriums (BMK) in der FFG verantwortlich. Die studierte Physikerin war vor ihrer Zeit in der FFG bereits im AIT in Managementfunktionen tätig.

„Wir wünschen Margit Noll viel Freude und Erfolg mit dem engagierten Team des EIP und den damit verbundenen Themen. Mit dieser Entscheidung wird die erfolgreiche Arbeit des Bereichs exzellent fortgesetzt“, so die beiden FFG-Geschäftsführerinnen Henrietta Egerth und Karin Tausz.

