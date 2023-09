Gemeinsam gegen Brustkrebs: ETERNA stellt PINK RIBBON-Bluse vor

Bereits zum zweiten Mal unterstützt der Passauer Blusenspezialist die Awareness-Kampagne von Pink Ribbon Deutschland (FOTO)

Passau (ots) - Auch in diesem Jahr wird der Brustkrebsmonat Oktober bei ETERNA wieder pink - mit einer eigens für die Kooperation entworfenen Bluse im Gute-Laune-Look. ETERNA will mit der Bluse und einer breiten Kampagne auf Social Media und im stationären Handel auf Vorsorge und Früherkennung aufmerksam machen. Bereits im vergangenen Jahr konnte ETERNA für die Ziele von Pink Ribbon Deutschland 10.000 Euro überreichen und freut sich darauf, die wichtige Initiative erneut zu unterstützen.

In Deutschland erkrankt jede achte Frau in ihrem Leben an Brustkrebs. Die gemeinnützige Organisation Pink Ribbon Deutschland leistet seit vielen Jahren wichtige Arbeit, um auf die Bedeutung der Früherkennung von Brustkrebs aufmerksam zu machen. Die rosa Schleife als Symbol von Pink Ribbon steht heute weltweit als Zeichen für das Bewusstsein für Brustkrebs.

Durch Mode Bewusstsein schaffen

ETERNA CEO Henning Gerbaulet freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit Pink Ribbon: "Durch unsere Blusen-Expertise können wir auf eine besondere Art für Aufmerksamkeit sorgen, die nicht belehrt oder schockiert, sondern Lebensfreude verbreitet. Brustkrebs ist kein schönes und gerade deshalb wichtiges Thema". Fast jeder kenne in seinem Umfeld Betroffene, deswegen sei die Aufklärung wichtig.

"Mit der alltagstauglichen pink-weiß gestreiften Hemdbluse wollen wir Frauen vor allem Glücksmomente bereiten", sagt Sylvia Scherrer, Produktverantwortliche bei ETERNA. Neben der Optik gehe es vor allem darum, dass Frauen Positives mit der Bluse verbinden, ein Gefühl des Optimismus und der Gewissheit, dass es Organisationen wie Pink Ribbon gibt, die es zu unterstützen gilt.

Kampagnen auch über Social Media und am PoS

Gestaltet wird die ETERNA-Kampagne wie bereits im vergangenen Jahr von vier brustkrebserkrankten Frauen, die die Blusen nicht nur präsentieren, sondern über ihre ganz persönlichen Geschichten und Erfahrungen erzählen. Außerdem geben sie hilfreiche Tipps zur Vorsorge und Abtasten. In den Brand Stores, den sozialen Medien und im ETERNA Onlineshop wird die Kampagne im Brustkrebsmonat Oktober zu erleben sein, um auf das Thema aufmerksam zu machen und Aufklärungsarbeit zu leisten.

Die PINK RIBBON-Bluse ist ab Oktober 2023 bei ausgewählten Fachhändlern, in allen ETERNA Brand Stores sowie im Onlineshop unter www.eterna.de/pinkribbon erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

we love pr GmbH

Asli Kacinas

E: asli.kacinas @ welovepr.de

T: +49 (0) 40-3688036-48