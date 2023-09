„Das Tier in uns!“ 4.10. Besondere Veranstaltung zum Welt-Tierschutz-Tag

Vom Regenwurm zum Menschen

Wien (OTS) - Ein Beitrag im Mittagsjournal von Ö1 am 27. Sep. 2023 trug die Überschrift: „Wie Regenwürmer zur Lebensmittelproduktion beitragen.“ Es sind aber nicht nur die Regenwürmer, die für unser aller Leben unverzichtbar sind.

In einem Vortrag der Reihe „Tier.Mensch.Gesellschaft“ der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft in Kooperation mit „Animal Compassion“ und Ö1 in der Wiener Urania, am Welttierschutztag, dem 4. Oktober, werden wir genau diese Zusammenhänge beleuchten. Allein der Regenwurm ist, neben vielen anderen Organismen im Boden, für 6,5 % der weltweiten Getreideproduktion verantwortlich; aber auch wir Menschen brauchen unser Mikrobiom, um überhaupt lebensfähig zu sein.

„Es ist vielleicht ein ungewöhnlicher Zugang, sich auf Kleinstlebewesen und Mikroorganismen zu konzentrieren, von denen uns die meisten für immer verborgen bleiben, wenn es um Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen und besonders um das Wohl von Tieren geht. Aber im Sinne der komplexen und wechselseitigen Verbundenheit allen Lebens, sollten wir genau auf diese Grundlagen fokussieren. Sie bilden die Basis jeder biologischen Existenz und sind damit auch die Voraussetzung für ein gesundes und gutes Leben von Mensch und Tier. Wenn wir die schwierigen Herausforderungen meistern wollen, vor denen wir heute so vielfältig stehen, sollten wir uns um eine solche Zusammenschau und Gesamteinsicht bemühen“, sagt Gerhard Weißgrab, der Präsident der Österreichischen Buddhistischen Religionsgesellschaft und Obmann von „Animal Compassion“.

Mi, 4.10.2023, 18.00 Uhr

Urania, Dachsaal, Uraniastraße 1, 1010 Wien

