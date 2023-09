Durch digitale Systeme zum Wohlfühlgewicht

Wie digitale und individuelle Systeme dabei unterstützen, nachhaltig sein Wohlfühlgewicht zu erreichen erklärt Ernährungsberater Patrik Vaclavik Waldmann.

Wien (OTS) - Der Gründer und CEO von PATFIT Premium Coaching hat bereits über 600 Unternehmern in der gesamten DACH-Region geholfen, ihr Wohlfühlgewicht zu erreichen. „Und das garantiert ohne JOJO-Effekt.“ So der Experte. Drei Besonderheiten schätzen die Klienten von Patrik Waldmann dabei ganz besonders:

Essen ohne Verzicht: „Wir bauen deine Ernährung nach deinen Vorlieben auf. Abnehmen funktioniert trotz süßen und deftigen Essen.“ Essen ohne Uhrzeiteneinhaltung: „Wir verlassen uns nicht auf "Raten und Hoffen" - es gibt in unseren Konzepten keine Essenszeiten, nach denen du dich richten musst.“ Abnehmen trotz Party und Alkohol: „Abendveranstaltungen, Geburtstage, Geschäftsessen. Alles bleibt wie es ist.“

Wer sind die glücklichen Klienten? „Der Bogen spannt sich vom 1 Mann/Frau Unternehmen bis hin zum Vorstand, mit über 1.000 Angestellten, samt einer 90h Woche.“

Gefährliche Neuerung?

Wie Photoshop Beta die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflusst



Mit der neuesten Beta-Version von Photoshop eröffnet Adobe neue Möglichkeiten für Fotografen und Filmemacher. Gleichzeitig lösen diese Neuerungen bei vielen Fotografen große Sorge aus - könnte die fortschrittliche Technologie die traditionelle Fotografie überflüssig machen?

"Statt sich einschüchtern zu lassen, sollte Photoshop Beta als ein Tool betrachtet werden, das den Fotografen und Filmemachern hilft, ihr kreatives Potenzial zu erweitern", sagt Profifotograf Edmond Rätzel im Gespräch mit MedienManager Herausgeber Otto Koller. Er hat bereits einige Tests mit der KI machen können und verrät, wie die neuen Möglichkeiten die Arbeit von Fotografen und Filmemachern beeinflusst.

https://bit.ly/3Rti3QH

Buchpräsentation „Democracy Dies in Darkness“



Was können unabhängige Nachrichtenagenturen und Medien Fake News und Desinformation entgegensetzen?

Diese Frage stand im Zentrum der Buchpräsentation „Democracy Dies in Darkness“ am 7. September 2023 im APA-Pressezentrum. Vor rund 250 Zuseher:innen vor Ort und via Livestream beleuchtete APA-Geschäftsführer und Buchautor Clemens Pig die Zukunft der Wa(h)ren Nachricht und skizzierte Visionen und Pläne, wie freie und unabhängige Medien ihre Position sichern können.

https://bit.ly/3EE4VAm



Nachhaltige Innovationsstrategien



Wie Unternehmen Bedürfnisse übersetzen können



Wie können Kundenbedürfnisse und neue Technologien so verknüpft werden, dass es Unternehmen möglich wird, der sozialen Verantwortung und dem Nachhaltigkeitsaspekt gerecht zu werden?

Eine eindrucksvolle Reihe von Antwortmodellen bietet Tobias Ruhnke mit seinem Buch „Nachhaltige Innovationsstrategien“. Im Gespräch mit Otto Koller erklärt Tobias Ruhnke, wie Unternehmen ihre Bedürfnis- und Technologiewahrnehmung und ihre „Übersetzungskompetenz“ mit CSR erweitern können. Der Autor betrachtet Innovationen als eine Übersetzungsleistung zwischen Bedürfnis und Technologie. Damit radikale, disruptive Innovationen entstehen können, müssen die Bedürfnisse der Organisation erfasst werden, die fernab gegebener Technologie liegen. Dazu bedarf es anspruchsvollerer Methoden in Bereichen jenseits des Stammkundenmarktes.

https://bit.ly/45Eff7z

