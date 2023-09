Kapsch TrafficCom gewinnt Auftrag auf kanarischen Inseln

Drei-Jahres-Vertrag im Wert von 2,4 Millionen Euro pro Jahr

Kapsch TrafficCom betreibt und wartet Mobilitätssysteme für mehr als 20 spanische Städte

Kapsch TrafficCom (KTC) hat einen signifikanten Auftrag für Wartung und Betrieb des Mobilitätsmanagements der spanischen Stadt Santa Cruz de Tenerife erhalten.

Das Projekt in Santa Cruz de Tenerife hat ein Finanzvolumen von 2,4 Millionen Euro pro Jahr und eine Projektdauer von drei Jahren mit einer optionalen Verlängerung um zwei Jahre.

Der Vertrag umfasst den Betrieb der Mobilitätszentrale der Stadt, die Verkehrstechnik und die Entwicklung neuer Ansätze zur Verbesserung der Mobilität in der Stadt. Die Stadtverwaltung möchte sicherstellen, dass alle Mobilitätsarten in der Stadt für alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer nebeneinander existieren können: ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder per Auto. Mit diesem Vertrag möchte die Stadt ihre Strategien und Maßnahmen für eine sichere, integrative, nachhaltige und vernetzte Mobilität vertiefen.

Javier Aguirre, CEO/Präsident von Kapsch TrafficCom Spanien & Portugal, kommentiert: "Wir bei Kapsch TrafficCom sind stolz darauf, mit dem Stadtrat zusammenzuarbeiten, um die urbane Mobilität zu verbessern, und wir stellen der Stadt unsere umfassende Erfahrung als Mobilitäts- und Technologieunternehmen sowie unsere fachkundigen Ingenieure in diesem Bereich zur Verfügung. "

Kapsch TrafficCom kann auf eine lange Geschichte und Erfahrung in Spanien zurückblicken, wo das Unternehmen Mobilitätsmanagementsysteme in mehr als 20 Städten verwaltet.

