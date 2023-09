Paradox wurde unter den Erstanwendern des Workday AI Marketplace hervorgehoben - einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von KI- und ML-Apps innerhalb des Ökosystems von Workday

Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Der Workday AI Marketplace wurde als Online-Marktplatz mit bewährten, vertrauenswürdigen sowie verantwortungsbewussten KI- und ML-Apps konzipiert und bringt das Beste von Workday AI mit Lösungen von Drittanbietern an einem Ort zusammen

Paradox, die dialogorientierte Personalbeschaffungssoftware, die globalen Unternehmen wie Unilever, General Motors, Pfizer und Lowe's dabei hilft, die Effizienz durch die Automatisierung manueller Rekrutierungsaufgaben mit einer dialogorientierten KI drastisch zu verbessern, wurde laut heutiger Bekanntgabe in einer sorgfältig ausgewählten Gruppe von Erstanwendern des Workday AI Marketplace genannt.

Workdays (NASDAQ: WDAY) Mitbegründer, Co-CEO und Vorsitzender Aneel Bhusri und Co-President Sayan Chakraborty enthüllten die neue Initiative in einer Grundsatzrede bei der Veranstaltung Workday Rising in San Francisco und verkündeten, dass der Workday AI Marketplace geschaffen wurde, um es Kunden leichter zu machen, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu finden, die den KI-Standards und -Werten von Workday entsprechen.

„Wir freuen uns sehr, den Workday AI Marketplace als einen zentralen Ort vorzustellen, an dem Kunden von Workday hochmoderne KI- und ML-Apps finden können, denen sie vertrauen können", erklärte Sayan Chakraborty, Co-President von Workday. „Unsere Partner bauen im Rahmen der Frühanwendung einige der innovativsten Lösungen auf dem heutigen Markt auf – und sie tun dies auf eine Art und Weise, die mit den verantwortungsbewussten KI-Prinzipien von Workday in Einklang steht. Zusammen mit diesen Partnern und vielen weiteren zukünftigen Partnern erleichtern wir es unseren Kunden, ihre Geschäfte zukunftssicher zu machen."

Der Marktplatz wird bewährte, vertrauenswürdige und verantwortungsbewusste KI- und ML-Apps enthalten, die über APIs in Workday-Daten integriert werden, sowie Apps, die über Workday Extend unter Verwendung von durch Workday trainierten umfassenden Sprachmodellen erstellt wurden. Für die erste Welle wurde nur eine kleine Gruppe von Partnern für die Frühanwendung ausgewählt, darunter Paradox.

„In einer Zeit, in der die Begeisterung für den Einsatz von KI auf einem Höchststand ist, ist das Bestreben von Workday, bewährte Drittanbieter auf einem sorgfältig ausgewählten Markt zusammenzubringen, genau das, was die Branche braucht", so Adam Godson, President und Chief Product Officer von Paradox. „Wir sind stolz darauf, auf eine lange Geschichte als Partner von Workday zurückblicken zu können – und Dutzende gemeinsamer Kunden zu betreuen. Paradox hat sich schon immer darauf konzentriert, echte, sinnvolle Problemlösungen für diese Kunden bereitzustellen, nicht darauf, dem Hype rund um das Thema KI Vorschub zu leisten. Wir fühlen uns geehrt, Teil einer so exklusiven Gruppe zu sein, die diese Standards und Werte teilt."

Paradox wurde im Jahr 2016 gegründet und war ein Vorreiter beim Einsatz von dialogorientierter KI bei Rekrutierungsprozessen. Die Mission des Unternehmens ist tief darin begründet, Menschen dabei zu helfen, mehr Zeit mit Menschen zu verbringen, nicht mit Software – und dies soll erreicht werden, indem allen am Einstellungsprozess beteiligten Personen ein KI-Assistent zur Verfügung gestellt wird, der Schwierigkeiten beseitigt und zur schnelleren Erledigung der Rekrutierungsarbeit beiträgt.

Im März hat Paradox das weltweit ersteConversational ATS vorgestellt, ein preisgekröntes Produkt, das großen, globalen Unternehmen dabei hilft, umfangreiche Neueinstellungen an vorderster Front drastisch zu optimieren. Mit der Kraft der dialogorientierten KI sorgt das Conversational ATS von Paradox für reibungslose Erlebnisse, die eine höhere Kandidatenkonvertierung sicherstellen, und umfasst Automatisierungsprozesse, durch welche manuelle Arbeit erledigt wird, die sonst von Managern und Personalverantwortlichen an vorderster Front erledigt werden müsste. Als Partner von Workday Ventures hat Paradoxvor Kurzem außerdem ein Zertifizierungszeichen von Workday erhalten, und zwar für die Integration der Terminplanung von Bewerbungsgesprächen mit Workday Recruiting. Dabei handelt es sich um eine Lösung, die gemeinsamen Kunden ein nahtloses Erlebnis bietet, wobei Workday Recruiting einfach mit dem Produkt für die dialogorientierte Terminplanung von Paradox verbunden wird.

Zusammen konnten gemeinsame Kunden von Paradox und Workday einen echten, messbaren ROI verzeichnen, einschließlich:

Einsparungen von mehr als 2 Millionen US-Dollar an Betriebskosten beieinem Fortune-100-Autohersteller

Dramatische Verbesserungen bei der Effizienz von Personalvermittlern und Managern, daruntereine Reduzierung des Zeitaufwands für manuelle Aufgaben um 80 % bei einem globalen Pharmaunternehmen

„Mit Paradox sahen wir die Möglichkeit, unseren Personalbeschaffungsprozess zu verbessern und zu optimieren. Die Integration von Paradox und Workday vereinfacht die Abläufe für unsere Teams und unsere Kandidaten, was es uns ermöglicht, Zeit zu sparen und gleichzeitig ein schnelleres, personenbezogenes Kandidatenerlebnis zu schaffen", so Chris Gunnels, Director of Talent Acquisition bei Safelite. „Wir wurden zunächst auf Paradox aufmerksam, weil wir einen Partner sahen, der die Entwicklung von Software zur Personalverwaltung auf eine andere Weise angeht. Wir freuen uns über unsere andauernde Partnerschaft mit Paradox, während wir zusammenarbeiten, um eine Steigerung der Automatisierung und Effizienz in allen Aspekten unseres Einstellungsprozesses voranzutreiben."

Weitere Informationen zum Workday AI Marketplace, der einen einfachen Zugang zu bewährten, vertrauenswürdigen und verantwortungsbewussten KI- und ML-Apps innerhalb des Ökosystems von Workday bietet, finden Sie hier.

Informationen zu Paradox

Das im Jahr 2016 gegründete Unternehmen Paradox entwickelt die weltweit führende dialogorientierte Rekrutierungssoftware, um eine Art der Automatisierung voranzutreiben, die Menschen dabei hilft, Zeit mit Menschen zu verbringen, nicht mit Software. Die dialogorientierte KI-Assistentin Olivia von Paradox unterstützt globale Kunden mit einem hohen Bedarf an stundenbasiert beschäftigten und hochqualifizierten Fachkräften. Sie erledigt die Arbeit, für die Personalteams keine Zeit haben – dies umfasst die Optimierung von Aufgaben in den Bereichen Vorauswahl, Terminplanung von Bewerbungsgesprächen sowie vieles mehr durch schnelle, einfache und auch auf Mobilgeräte ausgelegte Interaktionen.

In nur sechs Jahren hat das Start-up mit Sitz in Scottsdale das Vertrauen der weltweit größten Arbeitgeber gewonnen – darunter Unilever, McDonald's, CVS Health, Lowe's sowie General Motors – und zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem den von Human Resource Executive verliehene Preis „Best HR Product" in den Jahren 2019, 2021 und 2022 sowie aufeinanderfolgende Ehrungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 als einer der Top Startup Employers von Forbes. Das Unternehmen wurde kürzlich vom Deloitte Fast 500 als das am schnellsten wachsende Unternehmen in der HR-Tech-Branche eingestuft. Um mehr über das Produkt von Paradox zu erfahren, besuchen Siewww.paradox.ai. Um sich über offene Stellen im Team des Unternehmens zu informieren, besuchen Siecareers.paradox.ai.

