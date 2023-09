Lanserhof Group auf Expansionskurs in Europas Süden! (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Lanserhof Gruppe hat zusammen mit AltamarCAM Partners, einem globalen Vermögensverwalter, und der spanischen Immobilien-Investmentgruppe Inbest-GPF eine Partnerschaftsvereinbarung zur Eröffnung eines neuen Lanserhofs in Spanien getroffen. Auf dem Gelände der renommierten Finca Cortesin, in unmittelbarer Nähe zu Marbella, wird bis 2026 der erste Lanserhof im Süden Europas entstehen. Finca Cortesin gilt als eines der besten Resort-Hotels Spaniens, in dessen Mittelpunkt ein preisgekröntes Hotel und ein Golfplatz stehen.

"Vom Norden in den Süden - nach der kürzlichen Eröffnung unseres Standortes auf Sylt freuen wir uns, nun auch in Südeuropa präsent zu sein. Dies ist eine aufregende Zeit für die Lanserhof Gruppe, da wir bestrebt sind, unser Angebot zu erweitern und mehr Menschen den Zugang zu unseren erstklassigen Gesundheitsdienstleistungen zu ermöglichen. Die Lanserhof Gruppe freut sich auf die Zusammenarbeit mit AltamarCAM und GPF Capital, um ihre Expertise in ganz Europa zu erweitern.", Dr. Christian Harisch, CEO der Lanserhof Group zu den Expansionsplänen.

Gemeinsam mit AltamarCAM und Inbest-GPF wird die Lanserhof Gruppe mehr als 100 Millionen Euro in die Entwicklung eines hochmodernen Gebäudes investieren, das höchste Nachhaltigkeitsstandards erfüllen wird. Das neue, 24.000 m2 große Resort wird 70 Zimmer und Suiten sowie die gewohnten erstklassigen medizinischen Einrichtungen, hochmoderne Geräte und außergewöhnliche Services bieten.

Nach der kürzlich erfolgten Unterzeichnung der Vereinbarung in Madrid und dem Abschluss der Genehmigungsphase ist der Baubeginn für Mitte 2024 geplant, die Eröffnung des ersten spanischen Lanserhof wird 2026 erwartet.

