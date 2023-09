WKÖ-Mahrer: Dank an Peter Nemeth für dessen unermüdlichen Einsatz für Burgenlands Unternehmen

Andreas Wirth folgt Nemeth an Spitze der Wirtschaftskammer Burgenland

Wien (OTS) - „Peter Nemeth war immer ein lautes Sprachrohr für Burgenlands Unternehmerinnen und Unternehmer und hat in seiner Zeit an der Spitze der Wirtschaftskammer Burgenland wichtige Meilensteine gesetzt. Mein Dank gilt seinem unermüdlichen Einsatz, ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft“, betont WKÖ-Präsident Mahrer, der Nemeth bei der heutigen Amtsübergabe im Rahmen der Sondersitzung des burgenländischen Wirtschaftsparlaments mit dem „Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich“ ehrte.

Nemeth vertritt seit 1985 die Interessen der burgenländischen Unternehmerinnen und Unternehmer in der Wirtschaftskammer Burgenland. Er übte zunächst u.a. die Funktionen des Obmann-Stellvertreters des Landesgremiums Fahrzeughandel und des Innungsmeister-Stellvertreters der Landesinnung Kraftfahrzeugtechniker aus; von 1990 bis 2005 war er Kurator des WIFI Burgenland. Seit 2005 war Nemeth Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland und Mitglied des Erweiterten Präsidiums der WKÖ sowie Mitglied des Wirtschaftsparlaments der WKÖ. „In seiner langjährigen Funktionärstätigkeit hat sich Peter Nemeth vor allem den Themen Ausbildung und Bürokratieabbau sowie dem Kampf gegen die Schattenwirtschaft verschrieben und konnte dabei wesentliche Akzente setzten“, unterstreicht WKÖ-Präsident Mahrer die Auszeichnung Nemeths.

An der Spitze der Wirtschaftskammer Burgenland wird nun Andreas Wirth folgen. Der Steinbrunner Unternehmer war bisher Bundesinnungsmeister der Elektro-, Alarm-, Gebäude- und Kommunikationstechniker in der WKÖ. „Andreas Wirth übernimmt die Aufgabe als Präsident der Wirtschaftskammer Burgenland in einer herausfordernden Zeit. Die Bekämpfung des Arbeitskräftemangels und die Transformation der Wirtschaft werden prägend für die Arbeit der kommenden Jahre sein. Ich wünsche ihm daher alles Gute für seine neue Aufgabe, der er sich - wie schon in seinen bisherigen Funktionen – mit aller Kraft widmen und sich damit für die Interessen und das Wohl von Burgenlands Unternehmen einsetzen wird“, so Mahrer abschließend. (PWK319/CP)

