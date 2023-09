Eröffnung der Ausstellung „Wohnen mit Zukunft“

ÖGB-Präsident Katzian und VWBF-Obmann Gehbauer eröffnen eine Ausstellung über den gemeinnützigen Wohnbau in Österreich

Wien (OTS) -

Wohnen mit Zukunft – Eine Ausstellung des Vereins für Wohnbauförderung

Auf Initiative des VWBF – Verein für Wohnbauförderung eröffnet am 4. Oktober 2023, 9:30 Uhr die Ausstellung „Wohnen mit Zukunft“ in den Räumlichkeiten des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Anwesenheit von ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian sowie VWBF-Obmann Michael Gehbauer in Wien.

Die Ausstellung widmet sich dem gemeinnützigen Wohnbau und dessen Lösungsansätzen für ein sicheres, soziales und leistbares Zuhause in Zeiten multipler gesellschaftlicher, ökonomischer und ökologischer Krisen. Nach dem ersten Halt im Österreichischen Gewerkschaftsbund wandert die Ausstellung bis Ende 2024 durch weitere Bundesländer Österreichs.



Die Projektschau zeigt 20 Wohnhausanlagen aus ganz Österreich und gibt einen Einblick in verschiedenste Alltagsrealitäten und Lebensräume. Anhand der gezeigten Wohnräume werden Fragen des Zusammenlebens, der Verwaltung, der Quartiersentwicklung und des umweltfreundlichen Bauens reflektiert. Dabei wird bei jedem Projekt ein anderer Aspekt rund um die Schwerpunkte Miteinander, Mobilität & Städtebau, Organisation und Klimaresilienz näher betrachtet.

Wir bitten um Anmeldung unter presse @ artphalanx.at.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.vwbf.at/wohnen-mit-zukunft/

Presse- und Bildmaterial steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung:

https://presse.artphalanx.at/wohnen-mit-zukunft/

Ausstellungseröffnung: Wohnen mit Zukunft – Eine Ausstellung des Vereins für Wohnbauförderung

Eröffnung mit Pressestatement und Fototermin



Ihre Gesprächspartner:



Wolfgang Katzian, Präsident des Österreichischen Gewerkschaftsbundes



Michael Gehbauer, Obmann des VWBF – Verein für Wohnbauförderung



Datum: 04.10.2023, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: ÖGB Zentrale Wien

Johann-Böhm-Platz, 1020 Wien, Österreich

Url: https://www.vwbf.at/wohnen-mit-zukunft/

Rückfragen & Kontakt:

Susanne Haider, Catharina Cramer

art:phalanx – Kultur & Urbanität

Tel. +43 (0) 1 524 98 03-11

Mail: presse @ artphalanx.at



Christian Swoboda

VWBF - Verein für Wohnbauförderung

Tel. +43 664 51 40 260

Mail: c.swoboda @ vwbf.at