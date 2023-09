Inspirierende Influencer beflügeln über 900 Schüler:innen im größtem Freiluftklassenzimmer

Beim we are ONE School-Opening am Ahorn in Mayrhofen motivierten Social Media Stars wie Anna Strigl, Chris Krömer & die LachOma zu Themen wie Freundschaft, Respekt & Wertschätzung

Ein sensationelles Line-up an über 20 herausragenden Speakern, angesagten Influencern und einigen Entertainment Acts wie unter anderem Anna Strigl, Chris Krömer, Werni Stock, Toni von der Jodelschule, Stockanotti und dem umweltbewussten Plastic Free Boy Arlian begeisterte die jungen Schüler:innen mit fesselnden Speeches und inspirierenden Erlebnisberichten. Die Moderatorin Manuela Kamper und Initiator Daniel Stock führten mit voller Energie durch das we are ONE School-Opening und schafften eine gigantische Stimmung bei den 900 Schüler:innen aus sechs Schulen.

Neben spannenden Inputs gab es Yoga- und Atem Coaches, um den Geist zu entspannen und neue Energie fürs kommende Schuljahr zu tanken. Die Schüler:innen hatten sogar die Möglichkeit, sich von der Lach Oma mitreißen zu lassen und herzhaft zu lachen.

Ein absolutes Highlight für die Kids war die Adler Show, bei der der majestätische Greifvogel von Familie Wechselberger seine Flugkünste vorzeigte und die Schüler:innen ins Staunen versetzte.

Ein erfolgreicher Start in das neue Schuljahr

Das "we are ONE School-Opening" war ein voller Erfolg und hat gezeigt, wie wichtig es ist, junge Menschen zu inspirieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Talente zu entfalten. Das we are ONE Team freut sich über das positive Feedback der Schüler:innen und Lehrer:innen und bedankt sich bei allen Beteiligten für ihre Unterstützung.

Rückfragen & Kontakt:

entertainment @ baaam.marketing

+43 664 965 2955