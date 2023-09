VP-Mahrer ad Babler: SPÖ-SORA-Connection muss vollständig aufgeklärt werden

Zweifel an Objektivität des ORF vollständig ausräumen – Babler Reaktion zeigt fehlendes Problemverständnis – SPÖ-Einflussnahme muss ausgeschlossen werden

Wien (OTS) - „Es ist nicht das erste Mal, dass die Objektivität von Formaten und Sendebeiträgen des ORF angezweifelt wird“, so Stadtrat Karl Mahrer, Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei zum aufgedeckten SPÖ-Strategiepapier des SORA-Instituts. Bereits im Mai diesen Jahres hat die Wiener Volkspartei eine Beschwerde beim ORF Publikumsrat eingebracht, die bis dato nicht beantwortet wurde.

Die Reaktion des ORF, die Zusammenarbeit mit dem SORA-Instituts zu beenden ist jedenfalls ein erster richtiger Schritt. „Auch wenn der ORF in der Causa SORA die richtigen Konsequenzen gezogen hat, ist die Optik dennoch nicht optimal. Klar ist: Der ORF muss jetzt alles tun, um seine Objektivität in allen Bereichen zu gewährleisten“, so Mahrer weiter.

SPÖ-SORA-Connection gehört aufgeklärt – spielt Wien ganz vorne mit?

„Die Aussagen von Andreas Babler, dass ihm SORA ‚leid täte‘ zeigt, dass die SPÖ das Problem nicht versteht und kleinredet“, erklärt Mahrer. Das Problem sei eben nicht der Datenleak – das Problem ist die offensichtliche Nähe des SORA Instituts zur SPÖ, wobei das Institut zeitgleich ständiger Auftragnehmer des ORF war. Somit gibt es nun, seitens der SPÖ, Aufklärungsbedarf: „Die SPÖ muss offenlegen, inwiefern eine Zusammenarbeit mit SORA in der Vergangenheit stattgefunden hat. Die Stadt Wien muss sämtliche Aufträge der letzten Jahre im Zusammenhang mit SORA sowie die Studienergebnisse offenlegen. Der Eindruck, es könnte eine Einflussnahme von Seiten der SPÖ bei durch die Stadt Wien beauftragten Studien geben, muss schnellstmöglich entkräftet werden“, so Mahrer als Appell an die Wiener SPÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at