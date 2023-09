Stocker: „Die Kriminaldienstreform von Innenminister Karner stärkt die Sicherheit in Österreich“

Sicherheitspolitik und SPÖ – die beiden werden keine Freunde mehr

Wien (OTS) - „Die Kriminaldienstreform von Innenminister Karner stärkt die Sicherheit in Österreich. Dass die SPÖ sich als erstes daran macht, ein Problem aus der erfolgreichen Arbeit des Innenministers zu konstruieren, ist leider nichts Neues. Egal ob Asyl, Grenzschutz oder Polizei – der SPÖ fehlt es in allen Bereichen an Sachkompetenz, die sie seit geraumer Zeit mit besonders viel Meinung zu kompensieren versucht. Die Wahrheit sieht so aus: Mit der Kriminaldienstreform von Innenminister Gerhard Karner kommt die Cyber-Cobra künftig in die Regionen, stärkt damit genau die Basisdienststellen und schafft kompetente Ansprechpartner für die Bevölkerung“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Christian Stocker, der abschließend betont: „Es ist erstaunlich, dass der Sicherheitssprecher der SPÖ weder von der Kriminaldienstreform noch von der Polizei eine Ahnung hat, wenn er von Rekruten bei der Polizei spricht. Offenbar hat er die Polizei mit dem Bundesheer verwechselt.“





