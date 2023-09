Google feiert 25 Jahre Jubiläum

Wien (OTS) - Google feiert heute, am 27. September, seinen 25. Geburtstag. Seit der Gründung 1998 hat sich das Unternehmen zu einem der größten Technologieunternehmen der Welt entwickelt.



25 Jahre Google heißt, auch die Google Suche feiert ein Vierteljahrhundert. Jeden Tag nutzen Millionen von Menschen die Google Suche, um nach Antworten zu recherchieren, Fakten zu prüfen oder noch mehr über ein Thema zu erfahren - u.a. auch über das jeweilige Google Doodle, von dem es bereits mehr als 5.000 künstlerische Abwandlungen gibt.



Doch auch das Firmenlogo hat sich seit Einführung mehrfach verändert, wie man am heutigen Tag auf der Startseite nachverfolgen kann. Mehr dazu im Blogpost Fun Facts zu Doodles.



In einem weiteren Blogpost lesen Sie über die 25 größten Momente der Google Suche, von Bildern bis KI. Google-CEO Sundar Pichai nimmt das Jubiläum zum Anlass, um über die Vergangenheit von Google zu reflektieren und auf die Zukunft von KI zu blicken.



Weitere Blogposts:

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Fasching-Kapfenberger

Unternehmenssprecher

Google Austria



Agentur The Skills Group | Team Farner

Josephine Ziegler

01-505 26 25-60

google.presse @ skills.at