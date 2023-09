Einladung zum Pressefrühstück: Austro Control Dronespace NEU - Drohnen-Verkehrsmanagement für Österreich ist startklar

Wien (OTS) - Drohnenfliegen in Österreich wird noch sicherer und einfacher. Austro Control hat gemeinsam mit Frequentis ein Verkehrsmanagement-System zur sicheren Integration von Drohnen in den österreichischen Luftraum entwickelt. Die erste Stufe geht jetzt in Betrieb. Von der Flugplanung bis zur Einholung von Freigaben für Drohnenflüge: Mit der neuen Austro Control Dronespace-APP sind künftig viele Schritte digital und in Echtzeit möglich. Wie die neue APP funktioniert und welche Services sie für Drohnenpilotinnen und -piloten bietet, stellen wir bei unserem gemeinsamen Pressefrühstück vor.

Dazu laden wir Sie herzlich ein:



Zeit: Dienstag, 3. Oktober 2023, 10:30 Uhr

Ort: Austro Control, Schnirchgasse 17, 1030 Wien

Austro Tower, Lounge, 34. Stock - U3 Station Erdberg (Ausgang Thomas-Klestil-Platz/Schnirchgasse)



Valerie Hackl, Geschäftsführerin Austro Control

Philipp Piber, Geschäftsführer Austro Control



Elisabeth Landrichter, Gruppenleiterin Luft BMK



und



Norbert Haslacher, CEO Frequentis



präsentieren Ihnen die wichtigsten Details zu dem neuen System und wie das Fliegen mit Drohnen im österreichischen Luftraum damit noch sicherer und einfacher wird.

PREVIEW der neuen Austro Control Dronespace-APP mit Flugplan-Aufgabe für Drohnenflüge: Wir stellen Ihnen die neue Austro Control Dronespace-APP noch vor dem offiziellen Start beim Pressefrühstück vor.



Wir freuen uns, Sie am Dienstag, dem 3. Oktober 2023, begrüßen zu dürfen und ersuchen Sie um Anmeldung per E-Mail: medien@austrocontrol.at

