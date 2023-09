Doris Link verstärkt als Chief Operating Officer die Geschäftsleitung der FH Campus Wien

Wien (OTS) - Mit Beginn des Wintersemesters übernahm FH-Prof.in DIin Dr.in Doris Link die neue Position Chief Operating Officer an der FH Campus Wien. Damit verstärkt sie neben dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Prof. Ing. Wilhelm Behensky, MEd, und Ing. Mag. Horst Rode, die Geschäftsführung der FH Campus Wien.

Um die neu geschaffene Position Chief Operating Officer (COO) zu besetzen, lief ein mehrstufiger und mehrmonatiger, von Deloitte durchgeführter, Auswahlprozess. Im finalen Hearing setzte sich Doris Link gegen drei externe Bewerber*innen durch.

Wilhelm Behensky, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO): „Doris Link hat ihre Managementfähigkeiten seit Jahren unter Beweis gestellt und bringt die Schlüsselqualifikationen mit, die eine Fachhochschule unserer Dimension braucht. Gemeinsam mit ihr sind wir gut aufgestellt, um die Strukturen an die wachsende Organisation anzupassen und die FH Campus Wien strategisch weiterzuentwickeln.“

Umfangreiche Managementerfahrung im Studienbetrieb und in der Bauwirtschaft

Doris Link leitete das Department Bauen und Gestalten und den Masterstudiengang Bauingenieurwesen-Baumanagement an der FH Campus Wien. In ihrer neuen Position verantwortet sie die Bereiche Infrastruktur mit dem laufenden Standort-Ausbau der Fachhochschule zur Science City, IT-Services, Nachhaltigkeit und die Campus Wien Academy GmbH für die Weiterbildung in den Berufsfeldern der Departments der FH Campus Wien. „Ich bringe langjährige Managementerfahrung aus dem Studienbetrieb und der Bauwirtschaft mit. Mit diesem Know-how decke ich die sehr spezifischen Anforderungen an eine Geschäftsleitung im Hochschulbereich umfassend ab, freue mich auf die Herausforderung und werde mein Bestes geben, die FH Campus Wien gemeinsam mit meinen Kollegen zukunftsfit zu gestalten“, freut sich Doris Link auf ihre neue Aufgabe. Und weiter: „Wir werden die berufliche Weiterbildung als dritte Säule unseres Geschäftsportfolios noch weiter ausbauen, um noch mehr zukunftssichernde Angebote zum Nutzen der Gesellschaft und der Wirtschaft bereitstellen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung noch stärker auf allen Ebenen der Organisation zu verankern,“ sagt Doris Link.

Über Doris Link

Doris Link studierte Bauingenieurwesen mit Vertiefung in Baubetrieb und Bauwirtschaft an der Technischen Universität Wien. Ihr Doktoratsstudium absolvierte sie an der University of Nottingham und an der Technischen Universität Wien. Danach war sie in verschiedenen Funktionen in der Baubranche tätig, etwa als Stabsstellenleiterin und Gruppenleiterin im STRABAG-Konzern, in dem sie die Stabsstelle Claims & Controlling leitete und als Projektleiterin das österreichweite Großprojekt LKW-Maut Bau verantwortete. Darüber hinaus war Doris Link Mitglied im Aufsichtsrat der Asfinag BMG. Sie legte die Ziviltechnikerprüfung ab, absolvierte eine Ausbildung zur Qualitätsmanagerin, Diplomierten Mentaltrainerin und Diplomierten Resilienztrainerin und war gerichtlich eingetragene Mediatorin für Bau- und Wirtschaftsmediation. Seit 2004 leitet Doris Link den Masterstudiengang Bauingenieurwesen-Baumanagement und seit 12 Jahren das übergeordnete Department Bauen und Gestalten. Aktuell ist sie geschäftsführende Gesellschafterin bei Construction Solution Holding GmbH und Geschäftsführerin bei ECC-Bauprozessmanagement GmbH.

Hochschulleitung der FH Campus Wien: Geschäftsführung und Rektorat

Neben dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung, Prof. Ing. Wilhelm Behensky, MEd (CEO), den beiden Geschäftsführern CFO Ing. Mag. Horst Rode und COO FH-Prof.in DIin Dr.in Doris Link, gehören zur Hochschulleitung der Akademische Leiter und Rektor FH-Prof. Dipl.-Ing. Dr. mont. Heimo Sandtner, die Stellvertretende Akademische Leiterin und Vizerektorin für Lehre und Internationales HS-Prof.in Mag.a Dr.in Evelyn Süss-Stepancik sowie FH-Prof.in Mag.a Dr.in Elisabeth Haslinger-Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung.

Mehr Infos zur Hochschulleitung auf der FH-Website

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studiengängen und Hochschullehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

