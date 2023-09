Tag gegen Lebensmittelverschwendung: Samariterbund lädt wieder zum Mitmachen ein

Samariterbund rettet Lebensmittel entlang der gesamten Wertschöpfungskette – und sucht Landwirte, Gastronomen, Produzenten und Privatpersonen, die Nahrungsmittel spenden.

Wien (OTS) - Viele Menschen, denen die Teuerung der vergangenen Monate besonders zusetzt, brauchen Hilfe – denn es fehlt vielen das Geld für den Einkauf von Nahrungsmitteln. Gleichzeitig wandern österreichweit jährlich mehr als 500.000 Tonnen an Lebensmitteln direkt von privaten Haushalten in den Müll. Und auch entlang der gesamten Wertschöpfungskette gehen genussfähige Nahrungsmittel verloren: Schätzungen gehen von über 1 Million Tonnen verschwendeter Lebensmittel pro Jahr in Österreich aus.

Beim Samariterbund Wien hat man sich dieser Problematik in vielfältiger Weise angenommen. Seit dem Vorjahr kooperiert der Samariterbund Wien mit Landwirten aus Wien Simmering. So landen auch frische Bioprodukte, die den optischen Vorgaben nicht entsprechen, direkt vom Feld in den Sozialmärkten. „Wir sind im Bereich der Lebensmittelrettung wirklich breit aufgestellt. Wir beziehen mittlerweile aus allen Bereichen übrig gebliebene Nahrungsmittel – aus der Landwirtschaft, von Großküchen und Kantinen, direkt von Produzenten sowie aus der Gastronomie“, erzählt Georg Jelenko, Projekteiter der Samariterbund-Sozialmärkte.

Zuletzt wurde mit dem Adamah Biohof ein neuer Kooperationspartner gefunden. Gemeinsam mit zehn Freiwilligen – unter anderem von Österreichischen Ökologischen Institut – bestellte der Samariterbund Wien die Kürbisfelder in Glinzendorf. „Genauer gesagt zur Nachernte“, erklärt Jelenko. „Denn nach der Ernte bleiben zahlreiche Exemplare über, die zu klein oder ein bisserl zu krumm für den Endabnehmer sind. Nur geschmacklich besteht ja überhaupt kein Unterschied zu den ‚Hinguckern‘ in den Supermärkten.“



Die Lebensmitteldrehscheibe



Das Projekt „Lebensmitteldrehscheibe“ bietet dem Samariterbund die Möglichkeit, übrig gebliebene Speisen von Caterern und Gastronomen abzuholen und an armutsgefährdete Menschen weiterzugeben. Das Projekt wurde bereits von Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky mit dem Nachhaltigkeitspreis ausgezeichnet.



Der Samariterbund Wien sucht weitere Gastronomen, Kantinen, Caterer, die im Rahmen der Lebensmitteldrehscheibe Speisen weitergeben möchten. Ebenso sind Landwirte herzlich eingeladen, sich an den Samariterbund zu wenden – die Lebensmittel werden vom Samariterbund Wien unkompliziert abgeholt und an Bedürftige weitergegeben. Auch Privatpersonen können Lebensmittel gerne in den Sozialmärkten des Samariterbund Wiens zu den Öffnungszeiten abgeben.



Melden Sie sich bitte unter sozialmarkt @ samariterwien.at.

