Neue Schnelllader für Wien

Kostad setzt in Sachen E-Mobilität einen weiteren Meilenstein mit den ersten 360kW Schnellladestationen in Wien

Wien (OTS) - An den neuen E-Ladestationen am Standort Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien können Elektroautos jetzt noch schneller aufgeladen werden. Die Unity360 Epic Charger, produziert von der österreichischen Firma Kostad Steuerungsbau GmbH sind die ersten öffentlichen Ladestationen ihrer Art in Wien und bieten eine Ladeleistung von bis zu 360kW. Dabei können zwei Fahrzeuge mit bis zu 360kW geladen werden bzw. vier DC-Ladevorgänge mit bis zu 180kW gleichzeitig ablaufen. Durch die Implementierung eines innovativen Liquid-Cooling Systems sowie der erhöhten Leistung verkürzen sich die Ladevorgänge erheblich, was zu einer noch effizienteren Nutzung der Ladesäulen führt. Zusätzlich zu den öffentlich jederzeit frei zugänglichen Schnellladestationen stehen den Nutzern fünf AC-Ladestationen innerhalb der WKÖ-Garage zur Verfügung, die während der Öffnungszeiten genutzt werden können. Dies ermöglicht eine noch größere Flexibilität beim Laden von Elektrofahrzeugen.

„Wir teilen die gleichen Werte und möchten mit dieser Partnerschaft dafür sorgen, die öffentliche Ladeinfrastruktur zu verbessern und weiter auszubauen. Mit unseren Unity360 Chargern werden wir der wachsenden Nachfrage der Öffentlichkeit nach modernen Ladelösungen gerecht", sagt Günter Köstenberger jun., CEO von Kostad, zu den neuen Ladesäulen, die im Rahmen einer unentgeltlichen Kooperation am WKÖ-Gelände aufgestellt werden.

Über Kostad:

Kostad ist bereits seit mehr als 14 Jahren führender Entwickler und Hersteller von Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge. Kostad schafft innovative Ladelösungen für Energieversorger, Unternehmen und Privatkunden, um eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten. Neben mehr als 22.500 bestehenden Ladepunkten weltweit sind weitere Expansionen und Kooperationen mit zahlreichen Partnern geplant.

Rückfragen & Kontakt:

Daniela Grienauer, MA

Marketing

Tel: +43 664 1395259

E-Mail: dg @ kostad.at

Web: www.kostad.at