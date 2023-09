SPÖ-Holzleitner: Schwangerschaftsabbruch raus aus dem Strafgesetzbuch!

SPÖ-Frauen unterstützen Forderungen der Plattform #AusPrinzip

Wien (OTS/SK) - „Jede Frau hat das Recht auf einen sicheren, legalen und kostenfreien Schwangerschaftsabbruch“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Die SPÖ-Frauen unterstützen die Forderungen der überparteilichen Plattform #AusPrinzip, die heute präsentiert wurden. Die Plattform von Aktivist*innen und Expert*innen setzt sich für das Recht auf eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruches ein. „50 Jahre nach der Fristenregelung ist es Zeit, den Schwangerschaftsabbruch heraus aus dem Strafgesetzbuch zu holen. Frauen haben ein Recht auf gute und sichere medizinische Versorgung, alles andere ist eine Gefahr für ihre Gesundheit“, so Holzleitner. ****

„Wir stehen Seite an Seite von Pro-Choice-Organisationen. Männer, reaktionäre und christliche Organisationen nehmen sich wieder das Recht heraus, Stimmung gegen Frauen zu machen. Wir sind laufend mit konservativen Bestrebungen konfrontiert, die das Recht der Frauen einschränken wollen. Die SPÖ-Frauenvorsitzende weist in diesem Zusammenhang aufs Schärfste die Aussagen des Vorarlberger Landeshauptmanns Wallner zurück, der bei Schwangerschaftsabbrüchen an Landeskliniken von „Extremen“ spricht. „Es geht bei den Abbrüchen im Spital um einen aufrechten Beschluss des Landtags. Das sollte dem Landeshauptmann demokratiepolitisch bewusst sein“, so Holzleitner.

Auf EU-Ebene kämpfen die Sozialdemokrat*innen dafür, Abtreibung als Grundrecht zu verankern. Das ist entscheidend, damit man Frauen ihr Recht nicht wieder wegnimmt, wie das in Polen geschehen ist. „Schwangeren den Zugang zum Abbruch zu verweigern, bedeutet, dass wieder viele Frauen bei Abtreibungsversuchen und Experimenten ums Leben kommen. Schwangerschaftsabbrüche sind Teil der medizinischen Versorgung, daher sollen sie als Kassenleistung angeboten werden“, so Holzleitner.

„Frauen haben in Österreich die Fristenregelung erkämpft, das war ein großer Meilenstein. Jetzt ist es an der Zeit, Frauenrechte gesetzlich zu sichern“, so Holzleitner, die auch die Forderung der SPÖ-Frauen nach kostenlosen Verhütungsmitteln bekräftigt. „Wenn wir über Selbstbestimmung reden, dann müssen wir auch über kostenfreie Verhütung reden. Österreich soll endlich wieder zu den fortschrittlichen Ländern in Europa zählen“, so Holzleitner. (Schluss) lp

