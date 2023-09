Barbara Stöckl im Gespräch mit Hans Krankl, Herbert Prohaska und Rainer Pariasek

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 28. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 28. September 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 die Fußball-Legenden Hans Krankl und Herbert Prohaska sowie ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek zu Gast bei Barbara Stöckl:

Es ist das gemeinsame Buch „Über das Leben“, das die drei Herren aktuell miteinander verbindet: Darin sprechen Hans Krankl und Herbert Prohaska über das Älterwerden und das Leben im Allgemeinen, Rainer Pariasek stellte die Fragen. Der ORF-Sportmoderator verrät bei Barbara Stöckl, warum für das Buchprojekt alle Beteiligten nach Jesolo in Krankls Sommerresidenz reisen mussten und welche der beiden Fußball-Legenden beim Fotoshooting eitler war.

Krankl und Prohaska verbindet jedenfalls eine spezielle Freundschaft, wie der „Goleador“ im Nighttalk „Stöckl“ feststellt: „Den sehe ich oft lange nicht, aber trotzdem kommt es mir jedes Mal so vor, als hätten wir uns gestern erst gesehen – so gut verstehen wir uns.“ Prohaska erinnert sich: „In jungen Jahren haben wir uns viel öfter gesehen, da waren wir regelmäßig im Kino, im Musical – und sogar tanzen!“ Woraufhin Krankl grinst: „Das war eigentlich ein Geheimnis.“

Krankl, der heuer seinen 70. Geburtstag feierte, bekennt: „Ich bin bestimmt viel ruhiger und gelassener geworden.“ Prohaska, zwei Jahre jünger, sagt: „Auch ich kann jetzt mit Kritik zehnmal besser umgehen als früher.“ Bewahrt haben sich beide Herren hingegen ihren Schmäh, wie in der Sendung mehr als deutlich wird. Auch einige legendäre Archiv-Ausschnitte wie Prohaskas Bussi für Pariasek oder Krankls Wutrede als Teamchef bringen die Herren zum Lachen.

