Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Vom Theater am Steg in Baden bis zum Staatzer Schlosskeller

St.Pölten (OTS) - Als nächstes „Jazz Café Project“ im Theater am Steg in Baden spielt das Joschi Schneeberger Quartett morgen, Donnerstag, 28. September, ab 19 Uhr eine Mischung aus Swing, Blues, Gypsy Jazz, Bebop, Latin, Modern Jazz und Funk. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-522 und e-mail cornelia.znoy @ baden.gv.at.

Morgen, Donnerstag, 28. September, öffnet auch der „Salon Batik“ im Schloss Ebergassing wieder seine Pforten und bietet ab 19.30 Uhr „Postscriptum B.“ mit dem Cellisten Jörg Ulrich Krah und dem Pianisten Bernhard Parz, die u. a. Ludwig van Beethovens Violoncello-Sonaten zeitgenössischen musikalischen Kommentaren des deutschen Komponisten Georg Katzer gegenüberstellen. Am Freitag, 29. September, widmet sich dann Roland Batik ab 19.30 Uhr in „Mozart & Gulda with Batik in between“ dem „Weltmeister“ Wolfgang Amadeus Mozart und dem „Großmeister“ Friedrich Gulda. Am Samstag, 30. September, folgen ab 19.30 Uhr in Kooperation mit der Haydnregion Niederösterreich „Schlossklänge“ mit Kammermusik von Joseph Haydn (Streichquartett G-Dur op. 77 Nr. 1 Hob.III:81), Giacomo Puccini („Crisantemi“) und Antonín Dvořák (Quintett Es-Dur für zwei Violinen, zwei Violen und Violoncello op. 97) in der Interpretation von Christian Altenburger, Katharina Auer, Dalia Dedinskaite, Raika Yamakage und Reinhard Latzko. Das Finale am Sonntag, 1. Oktober, bildet ab 11 Uhr „The Art of Duo“ mit Roland Batik und dem Bassisten Heinrich Werkl, der auch sein kompositorisches Schaffen präsentieren wird. Nähere Informationen und Karten unter 0664/99218138, e-mail info @ musikimschloss.at und www.musikimschloss.at.

„Virtuoses“ wie die Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 von Edvard Grieg und Pjotr Iljitsch Tschaikowskis Violinkonzert bieten der Violinist Julian Walder und die Pianistin Chizu Miyamoto am Freitag, 29. September, ab 19.30 Uhr im Schloss Wolkersdorf. Nähere Informationen und Karten unter 02245/2401-60, e-mail kultur @ wolkersdorf.at und www.wolkersdorf.at.

Ebenfalls am Freitag, 29. September, erschließen das Panthalassa Ensemble und Arbor ab 18 Uhr im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik mit der musikalischen Kunstintervention „Sphärenklänge“ die Welt der polyphonen Obertöne. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

Im VAZ St. Pölten bestreitet Alexander Eder samt Band am Freitag, 29. September, den Auftakt seiner „Nicht ganz normal"-Tournee. Beginn ist um 20 Uhr; nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/71400, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Im Schloss Fischau steht am Freitag, 29. September, ab 19.30 Uhr „strings‘n‘strikes“ mit Maria Petrova und den vier Cellistinnen von eXtracello auf dem Programm. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/2339110, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

Mit dem „herbstKLANG weinviertel“ biegt die Konzertreihe auf Schloss Kirchstetten für heuer ins Finale: Den Auftakt am Freitag, 29. September, bestreiten Jimmy Schlager und Chris Heller mit ihren „Liedern ohne Ende“, gefolgt von Cobario und ihren feurigen „Spanish Nights“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Traditioneller Abschluss ist das Wein-Wanderkonzert „Brass & Wine“ am 1. Oktober ab 15 Uhr, diesmal mit dem Ensemble BlechReiz aus Kärnten. Nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail info @ schloss-kirchstetten.at und www.schloss-kirchstetten.at.

„The Golden Trumpet“ erklingt am Samstag. 30. September, in der Kulturfabrik Hainburg, wo die Vienna Radio Sinfonietta sowie die Solistinnen Selina Ott und Sigrid Kostner ab 18 Uhr Georg Friedrich Händels „Ankunft der Königin von Saba“, Antonio Vivaldis Concerto für Flautino in C-Dur RV443, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Flöte und Orchester in C-Dur KV313, Joseph Haydns Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur, Ausschnitte aus Stefan Planks „Der Kleine Prinz“ sowie Werke von Pietro Mascagni, Leroy Anderson, Ralph Vaughan Williams u. a. zur Aufführung bringen. Nähere Informationen und Karten unter 0664/73616493, e-mail hainburger @ haydngesellschaft.at und https://haydngesellschaft.at.

Am Samstag, 30. September, präsentiert auch das Birgit Denk Trio -bei Schönwetter auf der Dachterrasse des Schulzentrums, bei Schlechtwetter im Stadtsaal Gloggnitz – das zwischen Konzert und Kabarett chargierende Liebesdrama „Des muss wohl Liebe sein“. Beginn ist um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Die Kulturwerkstatt Tischlerei Melk feiert am Samstag, 30. September, ab 19 Uhr das „15 Jahre Tischlerei-Fest“. Mit dabei sind die elfköpfige Formation I-Reen rund um Frontfrau Irene Fellner, Marina & The Kats sowie das aus Nicole Jaey und Harry Jen bestehende Duo Jaeyn. Nähere Informationen und Karten bei der Wachau Kultur Melk GmbH. unter 02752/54060, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Am Sonntag, 1. Oktober, präsentieren die „Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich“ ab 18 Uhr in der Burg zu Perchtoldsdorf die Hugo-Wolf-Serenade mit Clemens Unterreiner (Bariton), Mariam Abouzahra (Violine) und Cécile Restier (Klavier), die neben Werken von Hugo Wolf auch Kompositionen von Franz Schubert und Louis Spohr zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail serenadenkonzerte @ noel.gv.at und www.serenadenkonzerte.at.

Ebenfalls am Sonntag, 1. Oktober, sind ab 17 Uhr in der Martin Luther Kirche in Hainburg im Rahmen der Initiative „Orgelherbst“ Natalia Chorzalska (Sopran), Joanna Synowiec (Flöte) und Krysztof Michalek (Orgel) aus Polen zu hören. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 0664/8370482, e-mail office @ kultur-bruck.at und www.kultur-bruck.at bzw. www.hainburg-donau.gv.at/Orgelherbst_2023.

Schließlich spielt das Horst Korschan Quintett aus Poysdorf am Dienstag, 3. Oktober, ab 19.30 Uhr im Staatzer Schlosskeller Jazz-Standards. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail kulturzentrum.staatz @ gmail.com und www.staatz.at.

