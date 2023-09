SPÖ-Einwallner: Kriminaldienstreform wird für leere Dienststellen sorgen

Personalmangel kann man nicht bekämpfen, indem man das Loch größer macht

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sicherheitssprecher Reinhold Einwallner warnt heute, Mittwoch, davor, dass die geplante Kriminaldienstreform von Innenminister Karner ein noch größeres Personalloch verursachen wird, als es ohnehin in der Polizei besteht. „Die Kriminaldienstreform wird für leere Basisdienststellen sorgen. Für 735 neue Arbeitsplätze in spezialisierten Bereichen braucht es erfahrene Kräfte, sie können nicht so einfach mit Rekrut:innen besetzt werden. Kripo-Chef Holzer bestätigte im heutigen Presse-Interview ja bereits, dass der Wechsel von Beamt:innen in die Kriminalassistenz durchaus vorgesehen ist. An den Basisdienststellen fehlen aber jetzt schon Leute. Den Personalmangel kann man nicht bekämpfen, indem man das Loch größer macht.“ ****

Für den SPÖ-Abgeordneten ist klar, dass auch die Rekrutierungsoffensive des Bundesministeriums nicht ausreichend ist. „Wir befinden uns auf einem extrem niedrigen Niveau und die Dropout-Rate ist immens hoch. Die Rekrutierungskampagne des Innenministers läuft jetzt schon sehr lange und trotzdem können wir unsere Polizeilehrgänge in mehreren Bundesländern nicht befüllen. Damit der Polizeidienst wieder attraktiver wird, müssen sich Arbeitsbedingungen und das Gehaltsschema grundlegend ändern. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass ein ordentliches Gehalt nur durch Zulagen und Überstunden zustande kommt, welche die Beamt:innen langfristig auszehren“, schließt Einwallner. (Schluss) sd/lp

