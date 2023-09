Tierärztekammer: Veterinärmedizinische Ethik gewinnt an Bedeutung

Berufsvertretung unterstützt internationalen Fachkongress

Wien (OTS) - Die ethischen Fragen des Veterinärberufs stehen von 27. bis 29. September 2023 im Rahmen eines internationalen Fachkongresses zum Thema „Veterinary Ethics“ im Mittelpunkt.

„Veterinärmediziner*innen und praktizierende Tierärzt*innen sind tagtäglich mit tierethischen und berufsethischen Herausforderungen konfrontiert, die sehr vielschichtig sind. Die Forschungsdisziplin der Veterinärethik gewinnt daher immer mehr an Bedeutung. Wir Tierärzt*innen erhoffen uns vielversprechende Antworten, vor allem wenn es um eine Umsetzung von ethischen Standards und Verhaltenskodizes im Hinblick auf unsere tägliche Arbeit in der Tierarztpraxis geht“, betont Mag. Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer.



Tierärztekammer unterstützt Veterinär-Ethik-Konferenz 2023



„Wir freuen uns, Partner dieser hochkarätigen Konferenz zu sein und sehen unsere Zusammenarbeit als Beitrag, um diese zukunftsweisende Forschungsdisziplin zu unterstützen und anzuerkennen. Wir möchten hiermit die Wichtigkeit der Veterinärethik betonen und freuen uns über den regen Austausch zwischen Forscher*innen, Veterinärmediziner*innen sowie Berufsvertreter*innen,“ so Frühwirth.

Die Veterinär-Ethik-Konferenz 2023 in Wien wird sich auf die vielfältigen Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich der akademischen Disziplin aber auch im praktischen Beruf konzentrieren. Dieser Schwerpunkt ermöglicht einen Wissenstransfer zwischen Forscher*innen, die in den verschiedenen Bereichen der Veterinärethik tätig sind, und soll über die akademischen Grenzen hinausgehen.



Die Veterinär-Ethik-Konferenz 2023 findet von 27. bis 29. September 2023 statt und wird von der Abteilung Ethik der Mensch-Tier-Beziehung des Messerli Forschungsinstitutes organisiert.

Weitere Infos unter: Veterinär-Ethik-Konferenz 2023

