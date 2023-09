Aon baut Affinity Sparte aus: „Embedded Insurance“ als attraktives Geschäftsmodell für Unternehmen

Aktuell erleben wir enorme Veränderungen in unterschiedlichsten Lebensbereichen – Stichwort e-Mobilität und Sharing-Modelle, Digitalisierung und Online-Marktplätze, Klimawandel und Reiseverhalten, Finanzmärkte und Zinsunsicherheiten, etc. - die unmittelbaren Einfluss auf die Risikowahrnehmung und Absicherungsbedüfnisse von Menschen haben, was den Bedarf an individuellem und flexiblen Versicherungsschutz enorm steigert Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich 1/4

Genau deshalb schätzen es Konsumenten immer mehr, anlassbezogen und bedarfsgerecht gleich direkt am Point-of-sale einen für sie relevanten Versicherungsschutz passend zum Produkt rasch, unkompliziert, einfach verständlich und kostengünstig mit abschließen zu können. Und genau das eröffnet enorme Geschäftsideen und Potenziale für generell alle Unternehmen, die im B2C-Geschäft tätig sind Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich 2/4

Affinity und Embedded Lösungen sind längst zu einem fixen Kerngeschäft in der Versicherungswirtschaft geworden Dennis Mertgen, Head of Affinity Aon Österreich 3/4

Wir definieren uns in unserer Rolle als vertriebsorientierter Unternehmensberater für unsere Business-Partner, die innovative Konzepte und Geschäftsmodelle für ihr Endkundengeschäft mit uns entwickeln und neu aufbauen wollen. Die Brücke zur Versicherungswirtschaft schlagen wir als weltweit führender Versicherungsmakler dann in der Auswahl der besten Versicherungspartner und in der Verhandlung der besten Konditionen Dennis Mertgen, Head of Affinity Aon Österreich 4/4

WIEN (OTS) - Dem Trend des geänderten Konsumverhaltens folgend, berät und entwickelt Aon gemeinsam mit Unternehmen intelligente Geschäftsmodelle, wie Versicherungsprodukte integriert in ihrem eigenen B2C-Kerngeschäft nicht nur Umsätze steigern und Wettbewerbsvorteile erzielen, sondern auch Kundenbindung und Servicequalität erhöhen. Die Aon Affinity Sparte ist konzernweit erfolgreich etabliert und wird in Österreich nun gezielt ausgebaut.

„ Aktuell erleben wir enorme Veränderungen in unterschiedlichsten Lebensbereichen – Stichwort e-Mobilität und Sharing-Modelle, Digitalisierung und Online-Marktplätze, Klimawandel und Reiseverhalten, Finanzmärkte und Zinsunsicherheiten, etc. - die unmittelbaren Einfluss auf die Risikowahrnehmung und Absicherungsbedüfnisse von Menschen haben, was den Bedarf an individuellem und flexiblen Versicherungsschutz enorm steigert “, sagt Marcel Armon, CEO von Aon in Österreich. „ Genau deshalb schätzen es Konsumenten immer mehr, anlassbezogen und bedarfsgerecht gleich direkt am Point-of-sale einen für sie relevanten Versicherungsschutz passend zum Produkt rasch, unkompliziert, einfach verständlich und kostengünstig mit abschließen zu können. Und genau das eröffnet enorme Geschäftsideen und Potenziale für generell alle Unternehmen, die im B2C-Geschäft tätig sind “, ergänzt Armon.

Beim Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen ergänzend auch gleich Versicherungsschutz mit anzubieten, ist heute in vielen Branchen bereits gängige Praxis. Für Konsumenten ist es beispielsweise die KFZ-Versicherung beim Autokauf, die Kreditrestschuldversicherung beim Hypothekarkredit, die Transportversicherung im Möbelhaus, oder die Reiserücktrittsversicherung bei der Urlaubsbuchung.

„Win-win-win“ für Unternehmen, Endkunden und Versicherer

Aon fokussiert sich im Ausbau seiner Affinity-Sparte auf das „B2B2C“- Geschäft und entwickelt individuelle und schlüsselfertige Lösungen für Unternehmenskunden. Das größte Marktpotenzial, Versicherungsprodukte seinen eigenen Endkunden komplementär mit anzubieten, sieht Aon insbesondere bei Finanzinstituten, Telekommunikationsunternehmen, im Handel, Tourismus sowie in den Branchensegmenten Mobilität und Energie.

Die Modelle der Zusammenarbeit sind vielfältig und Aon hat passende technische Lösungen und rechtliche Konstrukte in-house. Embedded Insurance ist hier nicht nur ein Trend, sondern die logische Konsequenz des sich verändernden Konsumverhaltens. Für Unternehmen mit direktem Endkundenkontakt kann es in Zukunft wettbewerbsentscheidend sein, maßgeschneiderte Versicherungs- und Servicelösungen als Ergänzung des Kernprodukts anzubieten.

“ Affinity und Embedded Lösungen sind längst zu einem fixen Kerngeschäft in der Versicherungswirtschaft geworden “, sagt Dennis Mertgen, Head of Affinity bei Aon Österreich. „ Wir definieren uns in unserer Rolle als vertriebsorientierter Unternehmensberater für unsere Business-Partner, die innovative Konzepte und Geschäftsmodelle für ihr Endkundengeschäft mit uns entwickeln und neu aufbauen wollen. Die Brücke zur Versicherungswirtschaft schlagen wir als weltweit führender Versicherungsmakler dann in der Auswahl der besten Versicherungspartner und in der Verhandlung der besten Konditionen “ so Mertgen.

Aon verfügt als Global Player am Markt nicht nur über ausreichende Expertise aus Partnerschaften in unterschiedlichen Branchen und Ländern, sondern bringt auch über eigene Technologieplattformen die entsprechenden technischen IT-Lösungen für den einfachen und unkomplizierten, digitalen Abschluss von Versicherungslösungen mit. Und dies nahtlos integriert in die Geschäftsprozesse und relevanten Systeme seiner Business-Partner.

Der Fokus beim Ausbau neuer Geschäftsmodelle liegt für Aon am konkreten Bedarf an Versicherungsschutz für Menschen. Damit steht immer der Endkunde im Zentrum des Konzepts und auf dieser Basis werden alle Lösungen gemeinsam mit Business-Partnern ausgerichtet, der seine Kunden am besten kennt.

Über Aon

Aon plc (NYSE: AON) steht dafür, Entscheidungen zum Besseren zu gestalten – um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu schützen und zu bereichern. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten unseren Kunden in über 120 Ländern und Territorien Beratung und Lösungen, um ihnen die Kompetenz und Zuversicht zu geben, bessere Entscheidungen zum Schutz und Wachstum ihres Unternehmens zu treffen.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und melden Sie sich hier für News Alerts an.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter: www.aon-austria.at

Rückfragen & Kontakt:

Aon Austria

+43 57800 215

eveline.augustin @ aon-austria.at