Ausstellung DUETTE DUELLE || Verlängert bis 11. Februar 2024

Künstlerische Kollaborationen von Arnulf Rainer, Dieter Roth, Günter Brus, Franz Graf, Brigitte Kowanz, Karin Mack und Cora Pongracz

Baden bei Wien (OTS) - Die erfolgreiche Ausstellung DUETTE DUELLE im Arnulf Rainer Museum wird bis zum 11. Februar 2024 verlängert!



Die Ausstellung beleuchtet verschiedene Facetten des künstlerischen Dialoges und kollaborativer Schaffensprozesse – ein Thema, das ungeachtet von Arnulf Rainers Selbststilisierung als manischer Einzelgänger für sein Schaffen von großer Relevanz ist. Veranschaulicht wird das etwa durch seine bekannten Werkserien der „Face Farces“ und „Body Poses“ sowie Gemeinschaftsarbeiten mit Dieter Roth und Günter Brus.

Eine Idee, die bereits mehreren Ausstellungen des Hauses zugrunde lag, nämlich Rainers Werk anderen künstlerischen Positionen gegenüberzustellen, wird in der aktuellen Schau aufgegriffen und „transponiert“: Dem Motiv „Duette Duelle“ folgend sind großformatige Gemeinschaftsarbeiten von Brigitte Kowanz und Franz Graf aus den frühen 1980er-Jahren in den Marmorbädern des ehemaligen Frauenbades zu sehen.

Ausgangspunkt der Ausstellung sind die Werke Arnulf Rainers aus den Beständen der Landessammlungen Niederösterreich (die unter anderem auf eine großzügige Schenkung des Künstlers zurückgehen), ergänzt um Leihgaben von Privatsammlungen, der Galerie Sommer und des Künstlers Franz Graf.



***



Ein umfangreiches Kunstvermittlungsprogramm für Kinder und Erwachsene begleitet die Ausstellung:

- Mallabor Kids / Offenes Atelier für Kinder

- Just draw / Zeichenkurs für Erwachsene

- Art Breakfast / Brunch und Führung

- Familiensonntag im Museum & Kunstatelier

uvm



Darüber hinaus kann der historische Spiegelsaal des Museums in der Vorweihnachtszeit für exklusive Firmenevents gemietet werden. In dialogischen Vermittlungsformaten kann die Ausstellung DUETTE DUELLE als interaktives Erlebnis genoßen werden.

Weitere Details zur Ausstellung & Programm JETZT ENTDECKEN

Rückfragen & Kontakt:

Julia Wagentristl

julia.wagentristl @ arnulf-rainer-museum.at