Kocher/Kraus-Winkler: Ökologische Nachhaltigkeit zentral für langfristigen Erfolg des Tourismus

„Tourism and Green Investments“ ist Motto des heutigen Welttourismustags

Wien (OTS/BMAW) - „Die Tourismusbranche zählt weltweit zu den größten Wirtschaftszweigen und auch für Österreich ist der Tourismus mit 6,2 Prozent indirektem und direktem Anteil am österreichischen BIP 2022 besonders bedeutend. Der heutige Welttourismustag mit dem Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit stellt die nachhaltige Transformation der Tourismusbranche in den Mittelpunkt. Diese wird für die heimischen Betriebe und Regionen immer wichtiger um als führender Tourismusstandort weiterhin so attraktiv und wettbewerbsfähig sein zu können“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die zahlreichen Krisen in den letzten Jahren machen einen Übergang zu mehr Nachhaltigkeit und Resilienz auch auf globaler Ebene unbedingt notwendig. In diesem Sinne legt die UN Welttourismusorganisation (UNWTO) den Schwerpunkt des Welttourismustags 2023 auf „grüne“ Investitionen. Solche Investitionen sieht sie als zentrales Vehikel für die Erholung des Tourismus nach der Pandemie und als Treiber für Klimaschutz, Beschäftigung und Resilienz. Auch die EU mit ihrem „Tourism Transition Pathway“ und andere internationale Organisationen wie die UNECE und die OECD arbeiten laufend an Initiativen zur Unterstützung eines klimaschonenden und nachhaltigeren Tourismus.

„Die Anfälligkeit der europäischen Tourismusindustrie durch den Klimawandel ist unbestreitbar. Es ist daher für den Tourismus unabdingbar, schnell zu handeln. Investitionen in ökologische Maßnahmen sind Investitionen in die Zukunft – sowohl für Betriebe, Destinationen als auch für die Entwicklung des Tourismusstandorts Österreich insgesamt. Auf Bundesebene setzen wir in Österreich heute mehr denn je auf Nachhaltigkeits-Schwerpunkte und unterstützen mit unserem 4-Säulen-Modell“, so Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

„Wir haben kürzlich mit dem neuen Nachhaltigkeitsbonus ein zielgerichtetes Instrument im Rahmen der gewerblichen Tourismusförderung geschaffen. Zusätzlich wurde eine nationale Zertifizierungsstrategie entwickelt. Wir messen mittlerweile jährlich die Tourismusakzeptanz und haben als 4. Säule mit dem ESG-Data Hub ein neues System für Nachhaltigkeitsindikatoren in Österreich eingeführt. Damit sind wir auf einem guten Weg – unsere Gäste schätzen unser regionales und nachhaltiges Angebot und wir liegen auf Platz 3 beim Sustainable Travel Index 2023 von Euromonitor International. Dennoch müssen wir weiter daran arbeiten, dass der österreichische Tourismus zukunftsfit und wettbewerbsfähig bleibt“, so Kraus-Winkler.

Kocher und Kraus-Winkler betonen darüber hinaus, dass man zuversichtlich sei, dass die nationale Zertifizierungsstrategie und das neue Umweltzeichen für Destinationen einen weiteren Nachhaltigkeitsschub bei den Betrieben und in den Regionen auslösen werden. Gleichzeitig müsse man besonderes Augenmerk darauf legen, junge Menschen wieder stärker für den Tourismus zu begeistern, da es Qualitätstourismus nur mit vielen motivierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben könne.

Die offiziellen Feierlichkeiten zum Welttourismustag 2023 finden in Saudi-Arabien statt.

