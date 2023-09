Chubb ernennt Mag. Michael Martinek zum Country President für Österreich (FOTO)

Wien (ots) - Chubb hat Mag. Michael Martinek zum neuen Country President für die Niederlassung in Österreich ernannt, wie der Versicherer heute mitteilte. Martinek, derzeit Director of Claims Operations für Europa, den Mittleren Osten und Afrika, wird in seiner neuen Rolle als Hauptbevollmächtigter für alle Aspekte des Industrie- und Personenversicherungsgeschäftes in Österreich verantwortlich sein.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen tritt die Ernennung zum 1. Jänner 2024 in Kraft.

Von seinem Hauptsitz in Wien aus wird Martinek an Andreas Wania, Regional Executive Officer Eastern Region und Hauptbevollmächtigter der Chubb in Deutschland, berichten.

Michael Martinek folgt auf Walter Lentsch, welcher bis zu seinem Ruhestand im zweiten Quartal 2024 als Senior Advisor weiter für Chubb in Österreich tätig sein wird. Martinek und Lentsch werden eng zusammenarbeiten, um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten.

Michael Martinek ist seit 2018 bei Chubb in verschiedenen Positionen tätig, darunter beispielsweise als Claims Operations und Strategy Development Manager für Kontinentaleuropa. Zuvor war er in verschiedenen Führungsrollen im Schadenbereich für einen internationalen Versicherer in Österreich, Dubai und Malaysia tätig. Martinek hält den Master of Social and Economic Sciences (Mag. rer.soc.oec.) der Wirtschaftsuniversität Wien (WU).

„Wir freuen uns, dass wir Michael Martinek für diese wichtige Position gewinnen konnten. Seine weitreichende Expertise bietet eine perfekte Ausgangslage für den weiteren Ausbau unsere Wachstumsstrategie in Österreich. Die interne Besetzung zeigt nicht nur unsere unternehmerische Stärke, sondern bedeutet auch einen störungsfreien Übergang für unsere Kunden und Maklerpartner. An dieser Stelle möchten wir uns bei Walter Lentsch für seine hervorragende langjährige Arbeit bedanken, insbesondere hinsichtlich seines unermüdlichen Einsatzes Chubb in Österreich zu dem heutigen erfolgreichen Geschäft aufzubauen. Wir wünschen ihm das Allerbeste für seinen künftigen Ruhestand“, erklärt Andreas Wania.

Über Chubb Chubb ist der größte börsennotierte Industrieversicherer der Welt. Mit eigenen Niederlassungen in 54 Ländern bietet Chubb Industrie- und Personenversicherungen für einen vielfältigen Kundenkreis. Als Underwriting-Unternehmen erfolgen Bewertung, Übernahme und Management von Risiken mit Einsicht und Disziplin. Die Regulierung der Schadenfälle erfolgt fair und unverzüglich. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein breitgefächertes Produkt- und Serviceangebot, umfassende Vertriebskapazitäten, eine außerordentliche Finanzstärke sowie weltweite Niederlassungen aus.

Die Muttergesellschaft Chubb Limited ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: CB) und Bestandteil des Aktienindex S&P 500. Chubb verfügt über Direktionsbüros in Zürich, New York, London und Paris sowie an anderen Standorten und beschäftigt weltweit 40.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Weitere Informationen auf chubb.com

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Hartung Alexandre

Head of Marketing & Communications Northern, Eastern & Central Regions EMEA

Chubb European Group SE

Baseler Strasse 10, 60329 Frankfurt am Main

O +49 69 75613 0

kerstin.hartungalexandre @ chubb.com| chubb.com



Mag. Iris Ullmann

Marketing & Communications Specialist Executive Assistant

Chubb European Group SE

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien, Austria

O +43 1 710 9355

iris.ullmann @ chubb.com | chubb.com/at