ORF Gastgeber des EBU Leadership Summit

ORF-Generaldirektor Weißmann: „Internationale Kooperation für den ORF wichtiger denn je“

Wien (OTS) - Vom 26. bis 28. September veranstaltet der ORF den EBU Leadership Summit, bei dem Führungskräfte der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aus 13 osteuropäischen Ländern zusammenkommen. Die Generaldirektorinnen und Generaldirektoren werden zwei Tage lang im ORF-Zentrum Themen wie Transformation, Engagement mit jungen Zielgruppen, strategische Interessenvertretung, öffentliche Diplomatie und die Nutzung künstlicher Intelligenz diskutieren. Heute, am Mittwoch, dem 27. September 2023, begrüßten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und EBU-Generaldirektor Noel Curran die Teilnehmer:innen am ORF-Mediencampus.

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann: „Internationale Kooperation ist für den ORF wichtiger denn je. Angesichts der globalen Big Player müssen öffentlich-rechtliche Medien noch enger und sichtbarer zusammenarbeiten. Der ‚Leadership Summit‘ der European Broadcasting Union (EBU) ist ein eindrucksvolles Beispiel, wie sich öffentlich-rechtliche Medien auf die digitale Zukunft vorbereiten. Osteuropa hat für die Entwicklung der Demokratie eine besondere Bedeutung. Daher ist der ORF sehr gerne Gastgeber für internationalen Austausch und Kooperation.“

Noel Curran, Generaldirektor der EBU: „Dies ist die dritte Ausgabe des Leadership Summit, der Generaldirektoren und Generaldirektorinnen aus Osteuropa zusammenbringt, um gemeinsame Themen zu diskutieren und sich in einem vertrauensvollen Umfeld auszutauschen. Es ist eine großartige Gelegenheit für Führungskräfte in öffentlich-rechtlichen Medien, um aktuelle Informationen zu erfahren, Wissen zu teilen, Netzwerke aufzubauen und gemeinsame Dilemmas offen zu diskutieren. In diesem Jahr wird die Veranstaltung vom ORF ausgerichtet – ein großer Unterstützer unserer Mitglieder aus Osteuropa. Sie haben maßgeblich an einem vierjährigen Projekt der Europäischen Kommission mitgearbeitet, das vergangenes Jahr abgeschlossen wurde und Rundfunkanstalten in den westlichen Balkanländern dabei geholfen hat, finanzielle und institutionelle Autonomie zu erlangen und die Rechenschaftspflicht zu verbessern.“

