Kaffeekonsum im Wandel: Jugend will Genuss; Vieltrinker werden weniger

café+co präsentiert neue Umfrage zum Tag des Kaffees: Geschmack ist ausschlaggebend für Kaffeegenuss

Wien (OTS) - Der heimische Kaffeegenuss ist auch 2023 ungebrochen. Eine von café+co beauftragte Umfrage, durchgeführt vom renommierten Marktforschungsinstitut marketmind, offenbart interessante Erkenntnisse über das Kaffeekonsumverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Demnach steigt die Zahl der Kaffeeliebhaber, die täglich eine oder zwei Tassen genießen, im Jahresvergleich 2021 deutlich an. Intensive Kaffeetrinker mit mehr als fünf Tassen täglich sind hingegen seltener geworden. Wichtigste Zutat für den Kaffeegenuss ist neben der Bohne die Milch.

Mehr Kaffeeneulinge, weniger Vieltrinker

Für mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Österreicher:innen zählt eine Tasse Kaffee zu ihrer täglichen Routine, gefolgt von Tee (19 Prozent) und Kakao (7 Prozent). Insgesamt gaben 21 Prozent aller Befragten an, in den letzten zwei Jahren ihren Kaffeekonsum erhöht zu haben, wobei dieser Anstieg besonders bei den 16- bis 29-Jährigen zu verzeichnen ist. Auffällig ist das Genussverhalten der verschiedenen Altersgruppen: Während die Jüngeren (16-29 Jahre) unter der Woche vorwiegend 1-2 Tassen täglich trinken, tendieren die über 40-Jährigen zu einem höheren Tageskonsum.

Geschmack und Arbeit beeinflussen die Liebe zum Kaffee

Was aber beeinflusst den Kaffeekonsum? Dazu café+co International-Geschäftsführer Fritz Kaltenegger: „Für rund die Hälfte der Kaffeetrinker ist der Geschmack ausschlaggebend für den Konsum. Dem kommen wir durch unsere hohen Qualitätsansprüche an Bohne, Röstung und Zubereitung durch unsere Geräte nach.“ Wenn man sich die Gründe für die Zunahme des Kaffeekonsums in den letzten drei Jahren ansieht, spielt auch hier der Geschmack für fast jeden Dritten eine wesentliche Rolle. An zweiter Stelle mit 17 Prozent wird das Arbeitsumfeld bzw. der Jobwechsel als Grund für mehr Kaffeetrinken genannt. Besonders die Altersgruppe der 16- bis 29-Jährigen gibt an, dass der Eintritt ins Berufsleben bzw. ein Jobwechsel zu einer Zunahme des Kaffeekonsums geführt hat. Kaffee ist somit sehr stark mit dem Arbeitsumfeld verknüpft. „Die Mitarbeiterversorgung am Arbeitsplatz spielt eine wichtige Rolle. Je nach Betriebsgröße gilt es passende Lösungen zu finden, die den Ansprüchen der Belegschaft entsprechen“, erklärt Kaltenegger. café+co baut ihr Angebot deshalb laufend aus. „Von den bekannten Standgeräten, die mittlerweile auch den Kaffee frisch mahlen, bis zu kleinen Espressomaschinen mit Frischmilch für Büros und kleinere Office-Einheiten leisten wir unseren Beitrag, dass Kaffee auch künftig fester Bestandteil der besten Pause bleibt“, so Kaltenegger.



Kuhmilch bleibt Favorit, doch pflanzliche Alternativen gewinnen

Ein Blick auf die Kaffeevorlieben zeigt: Der Cappuccino führt mit 45 Prozent das Ranking der beliebtesten Kaffeearten weiterhin an, dicht gefolgt vom Verlängerten (35 Prozent) und dem Café Latte (30 Prozent). Ein entscheidender Faktor für das perfekte Kaffeeerlebnis, ist neben der Bohne, die Milch. Die Hälfte der Österreicher:innen setzt dabei nach wie vor auf die Kuhmilch. Dennoch zeigt sich die zunehmende Beliebtheit pflanzlicher Milchalternativen, vor allem bei den 16-29-Jährigen.

Zum Tag des Kaffees lädt café+co als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung alle Kaffeeliebhaber:innen ein, den Tag mit einer exquisiten Tasse ihres Lieblingskaffees zu feiern – am besten bei einem café+co-Heißgetränkeautomaten.

Umfragedesign: Marktforschungsinstitut marketmind, n=1.000; repräsentativ für Österreich zwischen 16 und 65 Jahren; Befragungszeitraum: 31. Juli bis 11. August 2023





Über café+co International

café+co ist als Qualitäts- und Serviceleader im Bereich Automaten-Catering und Kaffeeversorgung in Zentral- und Osteuropa mit derzeit10operativen Tochtergesellschaften in Österreich und insiebenweiteren Ländern tätig. Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich vor allem mit dem Betrieb und Service von Automaten für Heiß- und Kaltgetränke bzw. Snacks sowie Espressomaschinen. Im Jahr 2021 lag die Konsumation aufgrund der Corona-Pandemie bei 400 Mio. Portionen. In den Jahren zuvor wurden an den über 60.000 café+co Standorten eine halbe Milliarde Portionen konsumiert. Neben den vollautomatischen café+co Shops in Privatunternehmen und öffentlichen Einrichtungen betreibt café+co zudem elf Selbstbedienungscafés und einen café+co Corner. In der Unternehmensgruppe sind rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr Infos unter www.cafeplusco.com.



