Besichtigungstour zu erfolgreich umgesetzten Schulfreiraumprojekten

LR Teschl-Hofmeister: Bedürfnisgerecht und naturnah gestaltete Schulhöfe zeichnen sich durch vielseitige Nutzbarkeit aus

St.Pölten (OTS) - Im Rahmen einer Exkursion mit rund 45 Interessentinnen und Interessenten werden heute einige partizipativ und sehr ansprechend gestaltete Schulfreiräume und Spielplätze in Niederösterreich, unter der Leitung des Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH, besichtigt. Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ist von der Vielseitigkeit der neu gestalteten Schulfreiräume überzeugt: „Schulhöfe bieten Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten zum gemeinsamen Austausch, zur Erholung, zur Bewegung, zum gemeinsamen Spiel und auch zum Lernen. Ich freue mich über das große Interesse an der Besichtigung von vorbildlich umgesetzten Best-Practice-Beispielen in Niederösterreich.“

Die gemeinsame Busexkursion zeigt den Teilnehmenden die vielseitigen Nutzbarkeiten auf, wodurch zahlreiche Ideen und Anregungen mit nachhause genommen werden und als Inspiration in der eigenen Gemeinde dienen können. Im Rahmen der ganztägigen Exkursion werden Fragen behandelt, wie beispielsweise: Welche Hürden mussten bei der Projektumsetzung genommen werden? Welche Konzepte haben sich bewährt, um den Freiraum für Schule und Unterricht nutzbar zu machen? Neben den Besichtigungen spielt der Erfahrungsaustausch mit den Projektverantwortlichen eine wichtige Rolle. Die Gemeindevertretenden, Lehrkräfte, Schulwarte und viele mehr bekommen wertvolle Einblicke und praktische Tipps bezüglich der erfolgreichen Umsetzung eines Schulfreiraumprojektes. Besichtigt werden Schulfreiräume bzw. Spielplätze in Lengenfeld, St. Leonhard am Hornerwald, Groß-Siegharts, Groß Gerungs, Aggsbach sowie Pöchlarn. Einen besonderen Mehrwert für die gesamte Region bieten Schulfreiräume, die auch abseits der Unterrichtszeiten öffentlich zugänglich sind.

Insgesamt wurden vom Projektteam Spielplatzbüro der NÖ Familienland GmbH seit 2016 bereits 100 Schulfreiräume und 60 Spielplätze in niederösterreichischen Gemeinden umgesetzt. „Bedürfnisorientierte Bewegungs- und Begegnungsräume sind auch am Schulareal von großer Bedeutung für ein gemeinschaftliches Miteinander. Ich freue mich sehr über die zahlreichen ansprechend gestalteten Schulfreiräume und hoffe, dass die Teilnehmenden der Exkursion inspirierende Eindrücke mitnehmen können“, ist die Landesrätin überzeugt.

