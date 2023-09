Vortrag „Maria-Theresien-Orden“ im Bezirksmuseum 13

Wien (OTS/RK) - Die „Gesellschaft der Freunde Technisches Museum Wien“ führt wieder einmal einen Vortragsabend im Festsaal im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) durch: Am Donnerstag, 28. September, hält Hans Hofmann ab 18.30 Uhr ein Referat mit dem Titel „Der Militär-Maria-Theresien-Orden 1757 – 1931“. An dem Abend werden die Besucher*innen über die Geschichte einer hohen Armee-Auszeichnung aus alten Zeiten aufgeklärt.

Von der Produktion und dem Erscheinungsbild des Ehrenzeichens bis zu den Kriterien für eine Verleihung und Angaben über bedeutende Träger hat der Vortragende reichlich Gesprächsstoff. Weswegen einstmals der „Militär-Maria-Theresien-Orden“ geschaffen wurde und wem die Zuerkennung verwehrt blieb, berichtet Hans Hofmann ebenfalls. Die Zuhörer*innen sollen „Eintrittsspenden“ geben (5 Euro pro Person). Anmeldungen: Telefon 587 36 33/24 bzw. E-Mail e.scheidl@gewerbeverein.at.

Hofmann ist Mitglied im Verein „Viribus Unitis“ und Präsident des Vereins „Interessensgemeinschaft Modell U-Boote Austria“. Informationen über das Bezirksmuseum Hietzing (Öffnungsstunden, Bezirksgeschichte-Schau, temporäre Kunst-Ausstellungen, u.v.a.) sind beim ehrenamtlichen Museumsleiter, Ewald Königstein, unter der Telefonnummer 877 76 88 jeweils Mittwoch und Samstag in der Nachmittagszeit einzuholen. Fragen an den Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

IG Modell U-Boote Austria (Hans Hofmann): www.igu-austria.org

Freunde des Technischen Museum Wien: www.freundetmw.at/

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

