AVISO: Premiere der ersten Wiener Pflege-Soap "Nicht wieder Mary"

StR Hanke und waff präsentieren im Stadtkino neues, innovatives Social Media-Format rund um den Pflegeberuf

Wien (OTS) - Pflegekräfte werden dringend gesucht, für Interessent*innen bietet der waff attraktive Angebote für die Ausbildung und den Berufseinstieg. Gleichzeitig geht es darum, neue Zielgruppen für den Pflegeberuf zu erschließen. Hier beschreitet der waff neue Wege in der Kommunikation und präsentiert "Nicht wieder Mary", die erste Wiener Pflege-Soap. In diesem spannenden Format folgen die Zuseher*innen der frischgebackenen Pflegeassistentin Mary auf ihrer emotionalen beruflichen und privaten Achterbahn – frei nach dem Motto Sex, Drugs & Rollator. Am Montag, 2. Oktober, feiert "Nicht wieder Mary" Premiere, zu der wir herzlich einladen.

Ihre Gesprächspartner:

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke

Christian Meidlinger, Vorstandsvorsitzender des waff

Auch die Hauptdarsteller*innen von "Nicht wieder Mary" sind vor Ort:

Zeynep Alan: Mary

Florentin Groll: Herr Scholl

Alexander Schauer: Alex

Bitte merken Sie vor:

Zeit: Montag, 2. Oktober 2023, 16:30 Uhr

Ort: Stadtkino im Künstlerhaus, Akademiestraße 13, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung unter johann.baumgartner@waff.at

Rückfragen & Kontakt:

Johann Baumgartner

Mediensprecher waff

Tel.: 01 21748 330

E-Mail: johann.baumgartner @ waff.at