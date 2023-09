Maurer/Grüne: Bürger:innen haben klare Erwartungshaltung an Politik durch mutige Reformen eine lebenswerte Zukunft zu schaffen

Dritter Gesprächsabend des Grünen Parlamentsklubs hat in Wien stattgefunden - Nächster Termin am 12. Oktober in Eisenstadt

Wien (OTS) - Dienstagabend fand der dritte Gesprächsabend der „Setz ma uns z’samm“-Tour des Grünen Parlamentsklubs in Wien statt. In der vollen Ovalhalle im MuseumsQuartier sprachen über 120 Wiener:innen mit Klubobfrau Sigrid Maurer, den Abgeordneten Meri Disoski, Lukas Hammer, Markus Koza, Sibylle Hamann, Eva Blimlinger, Agnes Prammer, Elisabeth Götze, Ulli Fischer und Peter Kraus, Landessprecher der Grünen Wien, was sie aktuell beschäftigt und wie sie sich die Zukunft Österreichs vorstellen.

„Diese Diskussionsabende bieten uns die Gelegenheit, zuzuhören. Nur wenn wir wissen, was die Menschen bewegt und was sie von der Regierung erwarten, können wir Politik für sie machen“, erklärt Sigrid Maurer, Klubobfrau der Grünen. Die Wünsche der Wiener:innen an die anwesenden Politiker:innen waren sehr vielfältig. Themen waren unter anderem die Pflegereform, Anti-Korruptionsmaßnahmen wie das Informationsfreiheitsgesetz aber auch Bildungspolitik und Tierschutz.

Wie schon bei den vergangenen Gesprächsabenden in Imst und Mödling stand auch diesmal der Kampf gegen die Klimakrise im Fokus. Vor allem Bodenversiegelung, Tempo 100, der Ausbau erneuerbarer Energien und 100.000 neue Bäume für Wien wurden von den Teilnehmer:innen genannt.

Zur Frage wie sich die Teilnehmer:innen die Zukunft vorstellen, in der sie leben möchten, meinte ein junger Teilnehmer: „Ich will nicht in einer apokalyptischen Welt leben. Ich will in einer Welt leben mit Grund- und Menschenrechten, mit Freiheiten und genügen Ressourcen für alle.“ Eine andere Teilnehmerin ergänzte: „Ich bin selbst schon Oma. Wenn ich daran denke wie Österreich 2040 aussehen soll, werden meine Enkelkinder mit dem Klimaticket auch den letzten Kilometer fahren. Wir werden Nachbarschaftsprojekte in jedem Ort haben und aufeinander schauen.“

„Der heutige Gesprächsabend hat wieder einmal deutlich gezeigt, dass die Bürger:innen eine klare Erwartungshaltung an die Politik haben, durch mutige Reformen eine lebenswerte Zukunft zu schaffen“, sagt Maurer und hält fest: „Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt wie groß das Engagement der Zivilbevölkerung ist. Vielen Dank für diesen offenen und ehrlichen Input.“

Nächste Station

Der nächste Termin von „Setz ma uns z’samm“ findet am 12. Oktober 2023, ab 18 Uhr in Eisenstadt statt. Neben Klubobfrau Sigi Maurer werden die Nationalratsabgeordneten Lukas Hammer, Sibylle Hamann und Michel Reimon teilnehmen und das Gespräch mit den Bürger:innen suchen. Interessent:innen können sich unter: https://gruene.at/zusammensetzen/ anmelden.

