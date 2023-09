Geschäftsergebnis 2022/2023: Deloitte Österreich setzt Umsatzwachstum weiter fort

Wien (OTS) - Deloitte Österreich hat die Geschäftszahlen für das Wirtschaftsjahr 2022/2023 veröffentlicht. Mit einem Jahresumsatz von 229,4 Millionen Euro konnte das Beratungsunternehmen seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen.



Deloitte Österreich hat erneut ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich: Laut dem aktuellen Transparenzbericht erwirtschaftete das Beratungsunternehmen im Geschäftsjahr 2022/2023 insgesamt 229,4 Millionen Euro.



„Bereits im Vorjahr konnten wir die 200-Millionen-Marke knacken. Dass wir diesen Wachstumskurs trotz der schwierigen Rahmenbedingungen weiter fortsetzen konnten, freut uns sehr“, betont Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Das verdanken wir in erster Linie unseren mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich für unsere Kundinnen und Kunden im Einsatz sind. Sie stellen damit unseren Unternehmenserfolg langfristig sicher.“

Optimistisch in die Zukunft

Deloitte Österreich sieht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich, der die aktuellen Herausforderungen nicht nur unternehmensintern behandelt, sondern seine Expertise auch seinem vielfältigen Klientenportfolio zur Verfügung stellt. So beschäftigt sich das Beratungsunternehmen nicht nur intensiv mit praxisnahen Lösungen für den Arbeitskräftemangel, den Auswirkungen neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz auf die Arbeitswelt oder neuen Strategien im Kampf gegen Cyber-Kriminalität, sondern fokussiert sich auch stark auf die nachhaltige Transformation der Wirtschaft.

„Mit unserem multidisziplinären Geschäftsmodell und dem strategischen Fokus auf den Ausbau der Beratungsbereiche Cyber Security, IT und Sustainability setzen wir auch in Zukunft auf wirtschaftliches Wachstum – und wir sind optimistisch, dass sich das weiterhin positiv auf unsere Geschäftszahlen auswirken wird“, erklärt Gottfried Spitzer, CFO von Deloitte Österreich.

Globaler Erfolg

Auch weltweit kann das Deloitte Netzwerk auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Insgesamt wurde ein Umsatz von 64,9 Milliarden US-Dollar und damit ein Plus von 14,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Mittlerweile arbeiten rund 457.000 Menschen in über 150 Ländern bei Deloitte.

Zum Download

Grafik "Deloitte Österreich im Überblick" Credits Deloitte



Deloitte Österreich Transparenzbericht 2023



Foto Harald Breit Credits Deloitte/feelimage



Foto Gottfried Spitzer Credits Deloitte/feelimage





Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von Professional Services. Mit mehr als 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 13 Standorten werden Unternehmen und Institutionen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory betreut. Kundinnen und Kunden profitieren von der umfassenden Expertise sowie tiefgehenden Branchen-Insights. Deloitte Legal und Deloitte Digital vervollständigen das umfangreiche Serviceangebot. Deloitte versteht sich als smarter Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Deloitte Future Fund setzt Initiativen im gesellschaftlichen und sozialen Bereich. Als Arbeitgeber verfolgt Deloitte den Anspruch, "Best place to work" zu sein. Mehr unter www.deloitte.at.



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), dessen globales Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundene Unternehmen innerhalb der „Deloitte Organisation“. DTTL („Deloitte Global“), jedes ihrer Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige, unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL Mitgliedsunternehmen und die mit ihnen verbundenen Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen. DTTL erbringt keine Dienstleistungen für Kundinnen und Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/about.

Deloitte Legal bezieht sich auf die ständige Kooperation mit Jank Weiler Operenyi, der österreichischen Rechtsanwaltskanzlei im internationalen Deloitte Legal Netzwerk.

Rückfragen & Kontakt:

Deloitte Österreich

Mag. Armin Nowshad

Head of Corporate Communications

+43 1 537 00 8556

arnowshad @ deloitte.at

www.deloitte.at