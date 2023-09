Neugestaltung Äußere Mariahilfer Straße: Bürger*innenbefragung noch bis 30. September

Jetzt Anliegen für die Umgestaltung online oder per Post einbringen

Wien (OTS) - Die Äußere Mariahilfer Straße im Herzen von Rudolfsheim-Fünfhaus soll durch eine Neugestaltung „aus dem Dornröschenschlaf geweckt“ und zu einem anwohner*innenfreundlichen, modernen und klimafitten Ort werden. Aktuell läuft die Bürger*innenbefragung dazu – und diese geht nun in die finale Phase: Noch bis 30. September 2023 können Anrainer*innen, Wirtschafts- und Gastronomiebetriebe sowie interessierte Bürger*innen ihre Anliegen und Präferenzen für eine zukunftsfitte Gestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße einbringen. Die Teilnahme ist mittels Feedback-Karte und online möglich.

Die Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße wurde in den vergangenen Jahren vielfach diskutiert, nun erfolgt Schritt für Schritt die Konzeption und Umsetzung in die Tat. Damit erhält der 1,9 Kilometer lange Straßenzug im Herzen des 15. Bezirks künftig ein zukunftsfittes und attraktives Gesicht. Zu den fix gesetzten Rahmenbedingungen zählen dabei: freie Fahrt für die Öffis, attraktive Treffpunkte, Begrünung, genügend Platz und hohe Verkehrssicherheit beim Radfahren und Zu-Fuß-Gehen sowie Verkehrsberuhigung im Grätzl. Diese Eckpfeiler entsprechen den Wünschen der Bürger*innen aus früheren Dialogprozessen ebenso wie einer zeitgemäßen Stadtplanung.

Was den Menschen, die im Grätzl leben, arbeiten und sich dort fortbewegen, besonders wichtig ist, können sie derzeit im Zuge einer Bürger*innen-Befragung einbringen. Die Ergebnisse der Befragung fließen anschließend in das Konzept für die neue Äußere Mariahilfer Straße ein. Darauf aufbauend werden heuer noch erste Skizzen der neuen Äußeren Mariahilfer Straße angefertigt und vorgestellt. Die Detailplanung durch ein Expert*innen-Team erfolgt im Frühjahr 2024.

Eine Äußere Mariahilfer Straße für alle: Bürger*innen bis 30. September am Wort

Um die Anliegen und Präferenzen der Menschen vor Ort abzufragen, wurden knapp 9.000 Folder inklusive Feedback-Karten an Haushalte, Wirtschaftstreibenden und Gastronom*innen im Grätzl versandt. Bis 30. September 2023 haben die Anrainer*innen noch die Möglichkeit, die darin enthaltenen Feedback-Karten auszufüllen und kostenlos per Post an die aufgedruckte Adresse zu senden. Über die Online-Plattform mitgestalten.wien.gv.at können Bürger*innen ebenfalls bis Ende September an der Befragung teilnehmen und sich in die Neugestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße einbringen.

