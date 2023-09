MFG feiert 2 Jahre im Oö. Landtag: Gemeinsam sind wir stark!

MFG stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik:

Man soll die Feste feiern, wie sie fallen: MFG – Menschen – Freiheit – Grundrechte feiert ihr zweijähriges Jubiläum im Oö. Landtag. In einer Zeit, die von Herausforderungen und Wandel geprägt ist, haben wir gemeinsam mit unseren engagierten Unterstützern Großes erreicht.

Es ist nun zwei Jahre her, dass die MFG den Einzug in den Oö. Landtag geschafft hat – ein Erfolg, den wir ohne EUCH, ohne unsere Wähler, Mitstreiter und Sympathisanten nicht erzielt hätten! Am 26. September 2021 haben die Landtagswahlen in Oberösterreich stattgefunden. Es war eine krisengebeutelte Zeit, in der Grundrechtsverletzungen, Ausgrenzung, Zwang, Angst- und Panikmache an der Tagesordnung standen. Es war aber auch eine Zeit, in der sich neue Allianzen und Freundschaften gebildet und neue Wege aufgetan haben. Es war eine Zeit des Wandels, in der viele Menschen ihr wahres Potential entfalten konnten.

Seitdem wir im Oö. Landtag vertreten sind, haben wir große Fortschritte erzielt, die unsere Vision vorangetrieben haben, die Menschen in den Mittelpunkt unserer Politik zu stellen. Wir haben uns für Anliegen, die aus der Mitte der Bevölkerung kommen, stark gemacht: wir wurden zur Familienpartei, die die Familie als Keimzelle unserer Gesellschaft schützt und stellen ganzheitliche Gesundheit, freie Bildung und leistbares Wohnen in den Fokus unserer Politik. Wir haben uns im Sinne unserer Werte und Grundrechte eingesetzt für:

Im Zuge unserer Landtagstätigkeit betonen wir stets, dass das Kindeswohl aus Prinzip Vorrang hat. Aktuell fordern wir den sofortigen Stopp frühkindlicher Sexualisierung in der Pädagogik.

Der Strompreisdeckel fußt auf unseren Antrag, in welchem wir eine Senkung der Steuern auf die ersten 2.000 kWh Stromverbrauch/Jahr gefordert haben.

Wir setzen uns ein gegen ORF-Zwangsgebühren.

Wir sind davon überzeugt, dass der Einzug der MFG in den Oö. Landtag die Kostenpflicht der Antigen-Tests verhindert hat.

MFG war die Partei, die in Oberösterreich die Aufhebung des COVID-19-Impfpflichtgesetzes sowie die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit des COVID-19-Impfpflichtgesetzes gefordert hat.

In engem zeitlichen Zusammenhang mit der von uns im Jänner 2022 abgehaltenen „Aktuellen Stunde“ im Oö. Landtag zum Thema „Aktuelle Impflotterien, -kampagnen und -prämien“ hat der ORF von der Abhaltung der zu dieser Zeit geplanten „ORF Impflotterie“ abgesehen.

Mit dem Volksbegehren zum Thema „Wiedergutmachung von COVID-19 Maßnahmen“ wollen wir der Bevölkerung die Möglichkeit einräumen, dass Verantwortung für die massiven menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden der COVID-19 Maßnahmen übernommen wird.

Infolge von uns eingebrachter Anträge werden im Oö. Landtag die Themen Anerkennung der Komplementär- und Alternativmedizin, finanzielle Würdigung von Präventionsmaßnahmen, massive Verbesserungen für freiberufliche Pflegekräfte, eine 6. Entlastungswoche für Heimhilfen und über die finanzielle Gleichstellung aller Handwerklich Bediensteten im oö. Landesdienst diskutiert.

Aufgrund unserer Initiative hat der Oö. Landtag eine Resolution an die Bundesregierung auf den Weg gebracht, mit welcher eine Kennzeichnung von Insekten in Lebensmitteln gefordert wird.

Aktuell sind wir unter anderem darum bemüht, die Problematik des WHO-Pandemievertrags, insbesondere die damit einhergehende Gefährdung unserer Grund- und Freiheitsrechte, den Bürgern und insbesondere auch den Politikern bewusst zu machen. Wir organisieren Vorträge zu diesem Thema und haben ein Volksbegehren initiiert.

Auch der Klimahysterie erteilen wir eine klare Absage. Wir lehnen politisch motivierte Angst- und Panikmache konsequent ab.

Auch das Thema illegale „Migrationsflut stoppen – jetzt“ haben wir zum Volksbegehren gemacht.

Dieser Weg war herausfordernd, aber er hat uns auch gestärkt. Wir haben viel erreicht – und wir lassen nicht locker. Unser Kampf für die Menschen, für Freiheit und Grundrechte geht weiter, und wir sind entschlossener denn je.

Besonders stolz sind wir darauf, auch auf Gemeindeebene vertreten zu sein, denn gerade auf lokaler Ebene ist der Kontakt zu den Menschen am direktesten und notwendige Vernetzung möglich.

Wir sind zutiefst dankbar, dass wir diese Reise antreten durften, und freuen uns über alle Menschen, die sich mit uns auf den Weg machen. Ohne EUCH wäre all dies nicht möglich gewesen. EURE Unterstützung hat uns inspiriert und ermutigt, weiterhin für eine freie Zukunft einzustehen.



Die MFG blickt voller Zuversicht und Entschlossenheit in die Zukunft. Wir laden EUCH herzlich ein, mit uns gemeinsam eine positive Veränderung auf friedvolle wie konsequente Art und Weise zu bewirken und euch über unsere politischen Aktivitäten per Newsletter, auf unserer Webseite und in unseren Social-Media Kanälen zu informieren.

