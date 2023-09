Cineplexx bringt „Taylor Swift – The Eras Tour“ auf die große Leinwand

Wien (OTS) - Unglaubliche Streaming-Rekorde, zehn Alben zur selben Zeit in den Charts und eine sekundenschnell ausverkaufte Welttournee: Da kann nur von der Ausnahmekünstlerin Taylor Swift die Rede sein. Swifties, also treue Taylor-Fans, und alle, die es noch werden wollen, aufgepasst: Ab 13. Oktober 2023 zeigen die österreichischen Cineplexx Kinos den Konzertfilm zur „The Eras Tour“ auf der großen Leinwand – freie Sicht auf die Bühne und bester Ton garantiert!

Mehr als nur Film

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude: Drei ausverkaufte Taylor Swift Shows in Österreich – doch erst 2024. Wer jedoch nicht mehr bis zum Konzert nächstes Jahr warten möchte, kann die facettenreiche Sängerin bereits ab Mitte Oktober in allen Cineplexx Kinos Österreichs erleben. Auch alle, die keine Tickets für die Konzerte ergattern konnten, haben nun die Chance, ihre Lieblingssängerin „live“ im Kino zu feiern – also Starappeal gleich ums Eck. Das Beste dabei: ein gemütlicher Sitz mit bestem Sound und Bild, frischen Snacks sowie freie Sicht auf die atemberaubende Bühnenshow der „The Eras Tour“. „Wir holen die großen Stars ins Kino – und zwar nicht nur Filmstars. In den Cineplexx Kinos bieten wir nicht nur das klassische Filmschauen, sondern ein Rundum-Entertainment-Programm, das sich von klassischen Opernaufführungen bis hin zu Popkonzerten erstreckt“, so Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Erfolgsversprechendes Filmkonzept

Taylor Swift ist nicht der erste Musikstar, den Cineplexx auf die österreichische Kinoleinwand bringt. Mit Konzertfilmen von Coldplay, BTS und Billie Eilish gingen bereits prominente Beispiele mit großem Erfolg voran. Dass auch der Film über Taylor Swifts „The Eras Tour“ unter guten Sternen steht, zeigt ein Blick nach Hollywood: Die Universal Studios haben sogar den Blockbuster „Der Exorzist“ nach vorne verschoben, um die Aufmerksamkeit voll und ganz dem gehypten Konzert-Film schenken zu können.

Der Ticketvorverkauf für das erste Wochenende läuft ab sofort an den Kinokassen, auf www.cineplexx.at und in der Cineplexx App – schnell sein, Ticket sichern und Songs auswendig lernen!

