15. AVITA Gourmetwoche

Kulinarische Hochgenüsse begeisterten Stammgäste und Gourmetfans

Bad Tatzmannsdorf (OTS) - Im September dreht sich im AVITA Resort traditionell alles um das Thema Kulinarik und regionale Genussprodukte. Die Kombination aus guter Unterhaltung in Verbindung mit exzellenten Speisen hat sich bewährt. 2022 wurde die Gourmetwoche sogar als eines der besten weintouristischen Konzepte mit dem neuen burgenländischen Weintourismuspreis – der goldenen Traube – ausgezeichnet. Im Rahmen der 15. AVITA Gourmetwoche werden Gäste wieder mit einem abwechslungsreichen Programm rund um kulinarische Erlebnisse begeistert.

Zum Auftakt wurde die Gourmetwoche mit einem "Get together" auf der Hotelterrasse eröffnet! Bei Champagner, Fingerfood und Live-Musik kam man ins Plaudern, freute sich über bekannte Gesichter und begrüßte neue Gäste. Ein toller Startschuss für eine schöne Woche.

Bei der Genussmeile am Montag erwarteten unsere Gäste verschiedene Genussstationen und einen Blick hinter die Kulissen des Küchenteams - mit einem gemütlichen Küchentratsch mit unserem Küchenchef Markus Marhanek und seinem Team.

Neben kulinarischen Erlebnissen wurden auch Aktivitäten in der wunderschönen Region hochgeschätzt. Wahre Publikumslieblinge: die Genusswanderung und das Genussradeln. Dieses Jahr führte die Route der Wanderung durch das Naturjuwel Willersdorfer Schlucht. Entlang der Strecke, die vom lieblichen Willersbach durchflossen wird, erwarteten TeilnehmerInnen Genussstationen mit regionalen Schmankerln. Den Abschluss bildete ein geselliger Nachmittag mit urigem Essen und musikalischer Umrahmung beim typisch, südburgenländischen Heurigen.

Beim Genussradeln sind heuer erstmalig die brandneuen AVITA Picknickrucksäcke, gefüllt mit wahlweise italienischen, burgenländischen oder veganen Schmankerln, zum Einsatz gekommen. Gestartet wurde am Bahntrassen-Radweg- die Strecke führte zu einem märchenhaften Fischteich in Rotenturm, wo es eine kleine Stärkung gab. Auf dem Rückweg wurde halt für ein Picknick im Grünen gemacht. Ein Erlebnis, an das man sich gerne erinnert: radeln durch die idyllische Natur des Südburgenlandes gepaart mit einem köstlichen Picknick in guter Gesellschaft.

Donnerstag war der italienischen Köstlichkeit gewidmet. Medita Küchenchef Peter Nemeth und sein Team stellten sich kulinarisch vor und servierten verschiedenste Pasta-Variationen aus einem Foodtruck.

Einer der ganz besonderen Höhepunkte der Woche war das Galadinner, bei dem jeder Gast zum Star am roten Teppich wurde. Top motiviert setzte AVITA Küchenchef Markus Marhanek mit seiner Küchenbrigade zu Höchstleistungen an. 7 Gänge, jeder für sich ein Gaumenschmaus, verbunden auf kreative Weise eine Zutat. Diese liegt im zweitgrößten Weinbundesland Österreichs auf der Hand: Wein! Ergänzt wurde das delikate Dinner mit einer erlesenen Weinbegleitung, ausgewählt durch Restaurantleiter und Weinexperten Wolfgang Pöll.

Die Gäste waren vom festlichen Ambiente und den kulinarischen Köstlichkeiten begeistert. AVITA Geschäftsführer Peter Prisching freute sich über einen rundum gelungenen Abend: „Die Gourmetwoche zählt zu den Highlights des Jahres im AVITA Resort und der Galaabend ist die Krönung dieser. Besonders schön ist es, dass wir in dieser Woche viele treue Stammgäste begrüßen dürfen, die sich diesen Gourmetreff nicht entgehen lassen. Wir freuen uns bereits heute auf einen weiteren genussreichen Herbst im AVITA Resort und auf die 16. Gourmetwoche von 08. bis 15. September 2024.“

Regionalität spielt natürlich eine wichtige Rolle im AVITA Resort. Top-Produzenten der Region sind im täglichen Speisenangebot vertreten. Beim Markttag „Wein, Kas` und Co“ im edlen Ambiente der Hotel Lobby wurden diese vor den Vorhang geholt und präsentieren dort Gästen ihre Produkte hautnah.



Zum Finale wurde noch einmal beim traditionellen „O´zapft is“ auf die schönen Tage angestoßen! Zelebriert mit Bieranstich, Weißwurst, Brezen und Musik auf der Hotelterrasse – ein uriges Erlebnis.

