VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA - Partituren Im Jetzt

'NowHere - NoWhere'

Wien (OTS) - Es ist die Magie seiner Momentkompositionen, mit denen das VIENNA IMPROVISERS ORCHESTRA sein Publikum fasziniert und begeistert. -

Seit 2004 arbeiten Instant Composition Conductor Michael Fischer und das VIO mit einer Methode, die Entwicklungen von Bruno Maderna, John Zorn und vor allem Butch Morris 'Conduction' nahesteht, aber vom VIO konsequent - vonseiten des Ensembles wie des Conductors - als absolute ad hoc Praxis ausgeführt wird.

Das VIO trat u.a. im Rahmen von Wien Modern, Belvedere21, Porgy&Bess, Künstlerhaus Wien, Brut Wien oder Vienna Art Fair Festival auf; 2022 war das VIO beim legendären Moers Festival für Improvisierte Musik und Jazz (D) zu Gast: "Der Applaus nach dem Konzert beim Moers Festival wollte kein Ende nehmen." (WAZ/D)

MICHAEL FISCHER arbeitet seit den 90er Jahren in der radikal Frei Improvisierten Musik, für Festivals und Guest-Lectures in Europa, Libanon, Kanada, USA, Japan; 2004 gründete er das VIO, eines der frühesten, kontinuierlich arbeitenden Improvisationsorchester in Europa.

viennaimprovisersorchestra.org



