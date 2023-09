Inklusion und Sport beim "Solidaritätsrun der Wiener Schulen"

Wien (OTS) - Die zweite Auflage des "Solidaritätsrun der Wiener Schulen" findet am Donnerstag, 28. September 2023 statt. Die Veranstaltung wird im Auftrag der ASKÖ, der Wiener Bildungsdirektion und Special Olympics Wien vom gemeinnützigen Verein sports4everybody organisiert und steht ganz im Zeichen von "Sport und Inklusion".

Ab 9 Uhr werden 1.500 Wiener Schülerinnen und Schüler – mehrheitlich aus Schwerpunktschulen – auf der Sportanlage der ASKÖ Brigittenau erwartet. Die Jugendlichen werden dabei von Sponsoren zur Verfügung gestellte Mittel erlaufen und gemeinsam einem guten Zweck zuführen, denn es werden Schwerpunktschulen und Special Olympics Wien damit fortan unterstützt.

"Der Solidaritätsrun ist ein deutliches Zeichen zum Thema Inklusion im Sport", so ASKÖ-Präsident Hermann Krist. "Gerade junge Menschen sollen dafür sensibilisiert werden. Die großartigen Erfahrungen des Vorjahres zeigen, dass wir mit dieser Veranstaltung genau den Punkt getroffen haben. Ich freue mich, dass heuer fast doppelt so viele Schülerinnen und Schüler dabei sind, hoffentlich ist in Zukunft ein weiter Ausbau möglich."

Folgende Unterstützer stehen hinter dem Event:

Auhof Center, Progressol, Wiener Städtische Versicherung, ÖBV Versicherung, FSG, Römerquelle/Coca Cola, Hotel Arcotel Wimberger, Bäckerei Der Mann.

Auch das BMKÖS unterstützt diese Veranstaltung mit dem Schwerpunktthema "vera*". Die Vertrauensstelle gegen Belästigung und Gewalt in Kunst, Kultur und Sport wird den Anwesenden präsentiert.

Während der Veranstaltung findet um 10 Uhr ein Medientermin auf der Anlage statt, zu dem alle Medienvertreter:innen und Partner:innen eingeladen sind.

