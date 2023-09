Krebs bei der Frau: Infoabend für Patient:innen & Angehörige am 18. Oktober in Wien und online

Ein Update zu den neuesten Erkenntnissen bei Brustkrebs, Eierstockkrebs und Gebärmutterhalskrebs

Wien (OTS) - Das Spektrum neuer Behandlungsansätze für frauenspezifische Tumore wächst stetig. Damit geht eine Verbesserung von Prognose und Lebensqualität einher. „Komplexe Wirkmechanismen revolutionieren die Behandlung, erfordern allerdings auch mehr Zeit für Patientenaufklärung, Therapiemanagement und Dokumentation“, betont Univ.-Prof. Dr. Gabriela Kornek, Ärztliche Direktorin des Universitätsklinikums AKH Wien, Präsidentin des Vereins „Leben mit Krebs“ (www.leben-mit-krebs.at). Dieser übernimmt eine wichtige Rolle in der Wissensvermittlung für Betroffene, Angehörige und medizinische Berufsgruppen.

Aufklärung ist wichtig. Aus diesem Grund steht am 18. Oktober (17 bis 19 Uhr im Hotel Zeitgeist, Sonnwendgasse 15, 1100 Wien) ein Vortragsabend zum Thema „Krebs bei Frauen“ auf dem Vereinsprogramm. Besucher:innen bekommen neben Informationen von Expert:innen aus erster Hand auch ausreichend Gelegenheit, Fragen zu stellen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung erforderlich. An den Vorträgen kann auch online teilgenommen werden. Weitere Infos und Programm: https://bit.ly/KrebsFrauInfotag

Datum: 18.10.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Hotel Zeitgeist Vienna, bzw. Online per Livestream

Sonnwendgasse 15, 1100 Wien, Österreich

Url: https://bit.ly/KrebsFrauInfotag

