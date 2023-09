oecolution erneuert Gesprächseinladung an Greenpeace

oecolution steht weiterhin für konstruktiven Austausch zur Verfügung

Wien (OTS) - oecolution austria, eine junge Organisation, die den Schlüssel für die nachhaltige Zukunft in der klugen Balance zwischen Ökologie und Ökonomie sieht, erneuert seine Einladung zum Dialog an Greenpeace. „Trotz unserer Bemühungen, einen konstruktiven Austausch zu fördern, hat Greenpeace leider bisher nicht auf unsere Gesprächsangebot reagiert. Wir suchen den Dialog, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine gemeinsame Kraftanstrengung braucht, um die Klimakrise zu bewältigen. Am Ende des Tages wird es der Mix aus verschiedenen Zugängen, Ideen und Maßnahmen sein, den wir brauchen, um nachhaltig unsere Zukunft zu gestalten“, so oecolution-Geschäftsführerin Elisabeth Zehetner. Umso mehr bedauere sie, dass eine neue Klima-NGO offenbar als Feind statt als Verbündete gesehen werde. oecolution austria stehe jedenfalls jederzeit für einen konstruktiven Austausch zur Verfügung.

