DAZN steigert das Zuschauererlebnis: Erweiterung der DAZN Edge Plattform in Partnerschaft mit MainStreaming (FOTO)

DAZN steigert das Zuschauererlebnis: Erweiterung der DAZN Edge Plattform in Partnerschaft mit MainStreaming

Mailand (ots) - MainStreaming, das Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, hat heute den weiteren Ausbau der DAZN Edge-Plattform in den europäischen Kernmärkten von DAZN angekündigt.

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Sport-Streamings ist es von größter Bedeutung, den Zuschauern ein erstklassiges Erlebnis zu bieten. DAZN, ein wichtiger Akteur in der Streaming-Branche und die weltweit führende Sport-Entertainment-Plattform, hebt dieses Engagement auf die nächste Stufe, indem es sein privates DAZN Edge Video Delivery Network ausbaut. Die Verbesserung des Zuschauererlebnisses für die aktuelle Saison der italienischen Fußballserie A TIM war eine der wichtigsten Triebfedern für diese Erweiterung, die mehr DAZN Edge PoPs (Points of Presence) und zusätzliche Überwachungsfunktionen umfasst.

DAZN Edge ist eine revolutionäre Plattform, die das Zuschauererlebnis durch die Optimierung der Bereitstellung von Inhalten verbessert. DAZN Edge reduziert die Latenzzeit, verbessert die Videoqualität und gewährleistet ein unterbrechungsfreies Streaming. DAZN hat diese neue Plattform im Jahr 2021 eingeführt, um den Großteil der DAZN-Inhalte in seinen europäischen Kernmärkten bereitzustellen.

DAZN hat keine Angst vor Innovationen, um seinen Zuschauern das beste Erlebnis zu bieten. Eine Mission, die zur Wahl von MainStreaming als Technologie- und Dienstleistungsanbieter führte.

DAZN Edge basiert auf der proprietären Video-Edge-Technologie von MainStreaming, die für Live- und VOD-Streaming in Broadcast-Qualität in großem Umfang optimiert wurde. Darüber hinaus umfasst die Plattform Edge-Computing-Anwendungen wie Digitales Wasserzeichen und beinhaltet machine Learning zur Verbesserung der Personalisierung des Zuschauererlebnisses.

MainStreaming entwickelt, implementiert, betreibt und unterstützt die DAZN Edge-Plattform und arbeitet mit mehreren ISPs in ganz Europa zusammen, um eine optimale Quality of Experience (QoE) für die Zuschauer von DAZN zu gewährleisten. Im Jahr 2023 hat DAZN seine Kapazität erweitert, indem es Edge-Server immer tiefer in ISP-Netzwerken eindringt, um den bestmöglichen Service für das wachsende regionale Publikum zu bieten. Dies ist gekoppelt mit MainStreamings neuestem Analytics-Release, das noch mehr granulare Daten bietet und DAZN eine vollständige Echtzeit-Transparenz der Service-Performance ermöglicht.

"Wo auch immer DAZN Edge eingesetzt wird, erreichen wir die bestmögliche QoE für unsere Zuschauer, was zu längeren Sehdauern und einer besseren Kundenerfahrung führt", sagt Robin Oakley, VP Distribution Engineering bei DAZN. "Unsere wichtigen ISP-Partner, die uns dabei helfen, unseren gemeinsamen Kunden ein großartiges Sporterlebnis zu bieten, profitieren ebenfalls von den beträchtlichen Investitionen, die wir in DAZN Edge getätigt haben und die eine hocheffiziente Bereitstellung von Streaming-Video über Breitbandnetzwerke gewährleisten."

Gleichzeitig wurde MainStreaming als Cool Vendor im Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing Report 2023 anerkannt, der im August 2023 veröffentlicht wird. Seit der Einführung des Gartner-Berichts im Jahr 2003 sind in dieser renommierten Liste große Technologieunternehmen wie Skype, Dropbox, Zoom, Peloton und Tencent vertreten.

"Die Aufnahme in den Gartner® Cool Vendors™ in Edge Computing Report 2023 ist für uns von großer Bedeutung", sagt Antonio Corrado, CEO von MainStreaming. "Unser Fokus lag schon immer darauf, die Architektur der Video-Streaming-Distribution neu zu definieren, um höchste Leistung mit optimaler Effizienz auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Mit unserer Technologie für die Echtzeit-Videobereitstellung, die in unserem Video-Edge-Netzwerk verteilt ist, erfüllen wir diese Schlüsselanforderungen für unsere Kunden. Unser Video Edge Network funktioniert anders als herkömmliche CDNs, was sich darin zeigt, wie wir Live-Streaming in großem Umfang für DAZN bereitstellen."

Über MainStreaming

MainStreaming ist ein Unternehmen für intelligente Medienbereitstellung, das Betriebe, Medien- und Gaming-Unternehmen in die Lage versetzt, die beste Erlebnisqualität für ihr Publikum zu gewährleisten, indem es Skalierbarkeit und volle Kontrolle über den Videoverteilungsprozess bietet.

Unsere Lösung verbessert die Netzwerkeffizienz, bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, erhöht die Servicequalität und sorgt für einen spürbaren finanziellen und ökologischen ROI.

