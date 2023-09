SPÖ-Laimer: Miliz einsatzbereit machen, statt Alibi-Miliz bauen

Miliz ist das Rückgrat des österreichischen Bundesheeres

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer schüttelt den Kopf über die neueste Alibi-Aktion der Verteidigungsministerin, über die heute berichtet wurde. Anstatt an einer einsatzbereiten Miliz zu arbeiten, soll eine neue Mini-Truppe geschaffen werden. „Diese Alibi-Miliz hat genau einen Zweck: Sie soll die Verteidigungsministerin in Zukunft vor Kritik schützen, wenn sie es wieder nicht schaffen sollte, die Miliz schnell zu mobilisieren. Österreich braucht keine zwei Geschwindigkeiten in der Miliz, sondern eine einsatzbereite“, so der SPÖ-Wehrsprecher. ****

Der Wehrsprecher plädiert stattdessen für eine Attraktivierung des Milizdienstes: „Wir müssen endlich mit sozialrechtlichen Schlechterstellungen aufräumen. Es darf nicht passieren, dass jemand, der sich als Milizsoldat:in verpflichtet, beispielsweise Nachteile bei der Pensionsberechnung in Kauf nehmen muss. Wenn man sich für die Verteidigung Österreichs verpflichtet, sollte das ein sozialer Bonus und kein Malus sein.“

Laimer spricht allen Soldatinnen und Soldaten, die sich für die Miliz verpflichten, seinen großen Dank aus: „Die Milizsoldat:innen sind das Rückgrat unseres Bundesheeres. Jede und jeder einzelne von ihnen leistet einen großen Dienst für unsere Republik. Das sollte für alle anerkannt werden, statt eine künstliche Trennung zwischen den Soldat:innen zu schaffen.“ (Schluss) sd/lp

