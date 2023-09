Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Gabriele Senn

Wien (OTS) - „Die bestürzende Nachricht vom Tod Gabriele Senns erfüllt mich mit großer Trauer“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in einer ersten Reaktion. „Die Galeristin hat mit ihrer Passion für Kunst und einer konsequent verfolgten Programmlinie von österreichischer und internationaler Gegenwartskunst die letzten drei Jahrzehnte das Kunstgeschehen dieser Stadt maßgeblich mit gestaltet. Gabriele Senn hat engagiert und entschieden dazu beigetragen, den Kunststandort Wien weiterzuentwickeln. Ihre Leidenschaft für die zeitgenössische Kunst wird in dieser Stadt schmerzlich fehlen“, betont Kaup-Hasler weiter.

„Ihrer Familie, Angehörigen. Freund*innen und Mitarbeiter*innen gilt meine aufrichtige Anteilnahme.“

Die Galerie Gabriele Senn wurde 2021 mit dem Galerienpreis der Stadt Wien ausgezeichnet.

