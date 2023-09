„Fokus Europa“ über den Streit um mehr Gentechnik am Teller

Am 27. September um 23.05 Uhr in ORF 2

In der jüngsten Ausgabe von „Fokus Europa", präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch am Mittwoch, dem 27. September 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2, geht es um folgende Themen:

Streit um mehr Gentechnik am Teller

Die EU-Kommission will die Zulassung gentechnisch veränderter Pflanzen, wie Mais und Raps, erleichtern und derzeit vorgeschriebene Risikoprüfungen erleichtern. Mit der neuen Gentechnik könnten auch umweltschädliche Düngemittel eingespart werden, argumentieren die Befürworter:innen. Biobauern und -bäuerinnen sowie Konsumentenschützer:innen warnen vor gentechnisch veränderter Nahrung und ihren möglichen negativen Folgen. Dazu Gast im Studio ist Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung.

Partner oder Rivalen?

Deutschland ringt um eine klare Linie gegenüber der neuen Wirtschaftsmacht China und fürchtet den offenen Handelskonflikt. Nachdem Deutschland wichtige Zukunftsbranchen wie die Solartechnik bereits an China verloren hat, rollen nun die ersten hochmodernen chinesischen Elektroautos an und bedrohen eine europäische Kernindustrie.

Traumstrände und Armut

Die französische Übersee-Insel Mayotte vor der Ostküste Afrikas bleibt trotz EU-Hilfe eine Krisenregion mit wenig Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Drei Viertel der Inselbewohner leben unter der Armutsgrenze, ein Drittel ist arbeitslos. Seit Jahren belastet illegale Migration von den Nachbarinseln das ohnehin angespannte Sozialsystem.

