Samariterbund lädt armutsgefährdete Familien zu Generationenausflug ein

Soziale Teilhabe trifft auf generationenübergreifendes Miteinander. Schloss Hof war das Ziel des ersten Generationenausflugs des Samariterbund Wiens.

Wien (OTS) - Am Samstag den 23. September hat der Samariterbund Wien zum ersten Generationenausflug geladen. Die Reise ging zu dem beliebten Ausflugsziel Schloss Hof. Die prächtigen historischen Gebäude, die liebevoll gestalteten Gärten und die nostalgische Atmosphäre transportierten die Besucher:innen an diesem Tag in vergangene Zeiten.

Soziale Teilhabe

Insgesamt 100 Personen kamen in den Genuss dieser kostenlosen (Zeit-)Reise: Genauer gesagt waren es Kinder aus den LernLEOs mit ihren Familien und zudem Familien und Senior:innen aus den Sozialmärkten des Samariterbundes. Neben dem generationenübergreifenden Miteinander stand vor allem der Aspekt der sozialen Teilhabe im Vordergrund: „Uns ist es wichtig die Bedürfnisse aller Generationen zu berücksichtigen. Vor allem armutsgefährdete Menschen haben selten solche Gelegenheiten. Die soziale Teilhabe ist ein wesentlicher Aspekt in der Armutsbekämpfung. Somit ist sie ein entscheidender Faktor für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder Mensch die gleichen Chancen und Rechte hat“, betont Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens.

Barockes Ausflugsziel: Schloss Hof

Mit zwei großen Reisebussen von Dr. Richard wurden die Gäste zum Ausflugsziel gebracht. Nach einer interaktiven Familienführung durch Schloss, Garten und Gutshof gab es für die Jüngsten eine Barockkostüm-Anprobe. Für das anschließende Mittagessen sorgte der Samariter Suppentopf.

„Wir haben für jede Altersgruppe interessante Einblicke in längst vergangene Jahrhunderte zu bieten. Aber auch die Gegenwart kommt bei uns nicht zu kurz. Vor allem die weitläufigen Gartenanlagen, der Streichelzoo und der Spielplatz sind äußerst beliebt. Somit sind wir ein ideales Reiseziel für einen Generationenausflug. Ich freue mich sehr, dass wir den Samariterbund bei uns begrüßen durften“, so Mag.a Birgit Lindner, Bereichsleitung Gästeservice Schloss Hof.

Der Nachmittag verging dann wie Flug und bereitete Groß und Klein viel Freude. Ob bei Kutschenfahrten, Besichtigungen des Barockstalls oder der Orangerie, auf dem Spielplatz oder im Streichelzoo. Das Programm bot für jeden und jede das Passende. Der erste Generationenausflug war für alle Beteiligten ein eindrückliches Erlebnis und hat für Alt und Jung gemeinsame Erinnerungen geschaffen.

