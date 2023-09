ASFINAG: Wähle mit deinem selbst gestalteten Avatar deinen Karriereweg in der ASFINAG

Start der neuen Employer Branding Kampagne im Gamification-Stil für junge Zielgruppe

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der Kreativagentur Wien Nord Serviceplan entwickelte die ASFINAG eine völlig neuartige Employer Branding Kampagne, um jungen Nachwuchskräften das breite Jobangebot des österreichischen Mobilitätsanbieters bekannt zu machen. Statt herkömmliche Bewerbungsprozesse zu absolvieren, können (vor allem) junge Talente der „Generation Z“ sich in eine ihr bekannte Welt begeben und die ASFINAG sowie die unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche spielerisch erkunden. Dazu wurden für die fünf großen Jobwelten (Bau, Strecke, Maut, IT und Büro) 15 animierte Avatare im Gaming-Stil entwickelt, die sich Bewerber je nach ihren Interessen und Vorlieben gleichsam auf den Leib schneidern, um mit diesen Avataren dann auszutesten, inwieweit sie zu den angebotenen Jobs passen.

„Mit dieser Kampagne beschreiten wir einen völlig neuen Weg, der einmal mehr zeigt, dass die ASFINAG anders ist, als man denkt“, sagen die ASFINAG-Vorstände Josef Fiala und Hartwig Hufnagl. „Wir heben uns von anderen Arbeitgeberinnen bereits in vielerlei Hinsicht ab. Mit diesem überraschenden und auffälligen Zugang wollen wir junge Nachwuchskräfte spielerisch zum Einstieg in eines der innovativsten österreichischen Unternehmen animieren.“

In diesen fünf Berufsgruppen bietet die ASFINAG mehr als 100 unterschiedliche Jobs und Karriere-Möglichkeiten sowie acht Lehrberufe in ganz Österreich. Vom Operating in einer der modernen Verkehrsmanagementzentrale über das Projektmanaging großer Bauvorhaben bis hin zu Elektrotechnik und IT-Security.

Die Kampagne „Choose your Career“ wird in den kommenden Monaten österreichweit über Plakate, verschiedene Social-Media-Kanäle wie Facebook, Instagram und TikTok sowie auf asfinag.at/chooseyourcareer laufen.





