FPÖ – Schnedlitz: „Die Menschen glauben an Österreich, nicht aber an ÖVP-Kanzler Nehammer und seine katastrophale Politik!“

„Bundeskanzler ohne Zukunft“ verhöhnt die Österreicher mit PR-Kampagne, Hoffnung und Zuversicht gibt nur FPÖ-geführte Regierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl

Wien (OTS) - „Die Menschen glauben an Österreich, aber nicht an ÖVP-Kanzler Nehammer mitsamt seiner schwarz-grünen Versagerriege, der nicht nur keinerlei Gespür für sie, ihre Anliegen und Probleme hat, sondern sie auch noch auf niederträchtigste Art und Weise verhöhnt. Denn nichts anderes als eine Verhöhnung war diese PR-Show, in der Nehammer den Österreichern allen Ernstes fünf handverlesene ÖVP-Parteigänger als ,Menschen aus der Mitte der Gesellschaft´ verkaufen wollte und mit Worthülsen versucht hat, sein politisches Überleben zu retten. In Wirklichkeit ist er ein Kanzler ohne Zukunft“, so reagierte heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz auf die Präsentation der ÖVP-Kampagne „Glaub an Österreich“.

Wenn sich Nehammer nun als „letzten politischen Strohhalm“ an Worte des großen Staatsmannes Leopold Figl anlehne, so würde sich dieser „im sprichwörtlichen Grab“ umdrehen. „Denn Persönlichkeiten wie Leopold Figl haben unsere Heimat an der Seite der Menschen aus Krisen herausgeführt, während Nehammer und Co. mit ihrer katastrophalen Politik unser Land zum Leidwesen der Österreicher in Krisen hineinmanövriert haben. Rekordteuerung und Zerstörung des hart erarbeiteten Wohlstands und der sozialen Sicherheit, illegale Masseneinwanderung, sukzessive Aushöhlung unserer immerwährenden Neutralität und Souveränität durch das Mitziehen bei den Knieschuss-Sanktionen und absolute Hörigkeit gegenüber den Brüsseler EU-Eliten – das ist die wahre Bilanz des schlechtesten Bundeskanzlers aller Zeiten und ,Masseverwalters der politischen Konkursmasse ÖVP´, unter der die Bevölkerung tagtäglich leidet“, so Schnedlitz.

Wenn Nehammer daher den Österreichern tatsächlich wieder „Hoffnung und Zuversicht“ vermitteln wolle, wie er heute meinte, so sei dies einzig durch seinen sofortigen Rücktritt und Neuwahlen möglich: „Denn dann können die Bürger diese unselige Regierung abwählen und dafür sorgen, dass es mit einer starken FPÖ und einem Volkskanzler Herbert Kickl zu einer politischen Wende kommt und wieder eine rot-weiß-rote Politik, mit und für die eigene Bevölkerung gemacht wird!“

