5 Jahre "P.M. Wissen"

Jubiläums-Sendung am Do., 12.10., ab 20:15 Uhr

Salzburg/Wals-Siezenheim (OTS) - Am 4. Oktober 2018 wurde die erste Folge von P.M. Wissen ausgestrahlt. Fünf Jahre, 163 Sendungen und mehr als 9.000 P.M. Wissen-Minuten später hat sich das Wissensmagazin, moderiert von Wissenschaftler Gernot Grömer, zum fixen Programmpunkt vieler Österreicherinnen und Österreicher bei ServusTV etabliert.

Einziges Wissensmagazin im Hauptabend

P.M. Wissen behandelt die kleinen Fragen ("Warum haben Kakteen Dornen?") und die ganz großen ("Wie ist das Universum entstanden?"), es geht um Innovationen ("Mit Luftbläschen gegen Mikroplastik"), aber auch um die Vergangenheit ("Geschichte der Reizwäsche"). Das Format klärt physikalische Alltagsrätsel ("Warum spritzt der letzte Rest Ketchup immer aus der Flasche?"), es wird experimentiert ("Ist Kunst messbar?") und Phänomene werden innerhalb von zwei Minuten erklärt ("Alles über Regen").



Seit Beginn mit an Bord der einzigen Prime-Time-Wissenssendung im DACH-Raum ist Moderator Dr. Gernot Grömer, studierter Astrophysiker und im "Zweitberuf" Analog-Astronaut und Direktor des Österreichischen Weltraumforums. Seine Vision für die Sendung: "Mit P.M. Wissen informieren wir mit Fakten satt Meinung und wir stellen uns der Herausforderung, den Zusehern Wissenschaft einfach, aber trotzdem konkret, näherzubringen. Was uns nie ausgeht, sind die Neugierde und die Freude, mit der wir an den Sendungen arbeiten."



Quoten-Aufwärtstrend

Die Quote im Jahresschnitt hat sich von 2,7 Prozent 2018 auf aktuell 3,7 Prozent (12+) bzw. 2,5 Prozent auf 3,1 Prozent (12-49) deutlich positiv entwickelt. Die Top-Sendung bisher lief am 19. Jänner dieses Jahres zum Themenschwerpunkt Kälte. Sie erzielte einen Marktanteil von 5,5 bzw. 7,9 Prozent.



Jubiläums-Folge zum Naturjuwel Allensteig

Die Jubiläumsfolge am 12. Oktober ab 20:15 Uhr beleuchtet u. a. Österreichs größten Truppenübungsplatz, der gleichzeitig militärisches Sperrgebiet und ein wahres Tierparadies ist. Das 157 Quadratkilometer große Naturjuwel im Waldviertel ist Rückzugsort für viele bedrohte Tierarten. So tummeln sich dort Ur-Flusskrebse in Rinnen, die Panzerfahrzeuge hinterlassen haben. Natürliche Flussbetten sind Refugium für Fischotter und Biber, die Dämme und Burgen bauen ohne dabei Kulturlandschaften zu zerstören. Durch Wälder und Steinbrüche laufen Rothirsche. Neben 85 Vogelarten wie dem bedrohten Eisvogel, Wachtelkönig und Goldregenpfeifer werden regelmäßig auch Seeadler gesichtet, die hier brüten. Und: Am Truppenübungsplatz Allentsteig hat sich mindestens ein Wolfsrudel angesiedelt.





"P.M. Wissen" donnerstags, ab 20:15 Uhr

"P.M. Wissen kompakt" samstags, ab 19:40 Uhr





