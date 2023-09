Das Wohnprojekt „Zwei beim Kirschbaum“ von DIE WOHNKOMPANIE ist fertiggestellt

Am 26.09.2023 erfolgte die Wohnungsübergabe an die 50 stolzen EigentümerInnen. Sechs bezugsfertige Wohnungen stehen noch zum Verkauf.

Wien (OTS) - DIE WOHNKOMPANIE hat in der Hauptstraße 104 in 1140 Wien 56 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit 2-4-Zimmern von 46 bis 125 m² errichtet. Das moderne Projekt am Rande des Wienerwalds besteht aus 2 Baukörpern mit je einem Stiegenhaus und einer Tiefgarage mit 42 PKW-Abstellplätzen. Bei einigen Stellplätzen sind E-Anschlüsse möglich.

ZWEI BEIM KIRSCHBAUM ist ein modernes, den Anforderungen und Wünschen seiner zukünftigen BewohnerInnen verpflichtetes Projekt. „Die innovative Planung, die professionelle Bauausführung und die hochwertige Ausstattung jeder Wohnung machen die Wohnhausanlage hier in Wien Penzing zu einem Vorzeigeprojekt“, erklärt Roland PICHLER, geschäftsführender Gesellschafter von DIE WOHNKOMPANIE. „Alle Wohnungen verfügen über eine großzügige Freifläche wie Garten, Terrasse, Balkon oder Loggia. Allen EigentümerInnen steht der hauseigene Wellnessbereich mit Sauna und Fitnessraum als auch der Fahrradabstellraum und eine Fahrradwaschmöglichkeit zur Verfügung.“ Die Nähe zum Wienerwald bietet einen hohen Erholungswert mit Möglichkeiten zum Mountainbiken, Laufen oder Spaziergang. Die Lage ist perfekt: Die Station der S50 (Bahnhof Weidling), die Busstation des 50A (Herzmanskystraße), das Auhofcenter, ein Freibad sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs befinden sich in Gehweite.

Die energieeffiziente Bauweise ermöglicht den Betrieb mit geringen Betriebskosten. Die Wohnungen sind mit Eichenparkett und Feinsteinzeugfliesen, sowie einer Fußbodenheizung und Bodenkühlung ausgestattet. Die Photovoltaikanlage wird allgemeine Teile der Liegenschaft mit Strom versorgen, geheizt und gekühlt wird mittels Luftwärmepumpen am Dach. Nun wurde für das Projekt „Zwei beim Kirschbaum“ die Fertigstellungsanzeige eingereicht und 50 Wohnungen an die EigentümerInnen vergeben. Sechs Wohnungen warten noch auf neue EigentümerInnen. Der Verkauf der Eigentumswohnungen erfolgt provisionsfrei durch DIE WOHNKOMPANIE.

Projekt: Zwei beim Kirschbaum / Ein Projekt von DWK Die Wohnkompanie GmbH

Wohnform: 56 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit Garten, Terrasse, Balkon oder Loggia, sowie Sauna, Fitnessraum, Fahrradwaschmöglichkeit

Baubeginn: Dezember 2021/Fertigstellung: September 2023

Architekt: Thomas Kutchera/GU: GEBRÜDER HAIDER & CO

